V Považskej Bystrici spustili zimnú údržbu, reagujú na vývoj počasia

Považská Bystrica 21. novembra (TASR)- V Považskej Bystrici spustili v utorok (20.11.) zimnú údržbu. Radnica tak reaguje na vývoj počasia, informovala v stredu TASR hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.So zimnou údržbou v Považskej Bystrici podľa zmluvy začínajú od 1. novembra, pričom trvá do 31. marca nasledujúceho roka. Aj v tomto roku mesto využilo ustanovenie zmluvy, že v prípade priaznivých poveternostných podmienok má právo posunúť začiatok zimnej údržby. V posledných rokoch toto právo využíva pravidelne. "Zazmluvnená firma sa tri dni vopred oboznámi s posunutím termínu začatia zimnej údržby s tým, že mesto spoločnosť vyzve k realizácii zimnej údržby až vtedy, keď reálne hrozí, že začne snežiť, mrznúť alebo by sa zhoršil stav komunikácie tak, že je potrebné použitie techniky na zabezpečenie výkonu zimnej údržby," uviedla Pagáč Kováčiková. Pohotovosť si podľa aktuálnej poveternostnej situácie určuje samospráva, preto vzhľadom na vývoj počasia oficiálne spustili zimnú údržbu 20. novembra."Štát a Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zabezpečujú údržbu štátnych ciest prvej, druhej a tretej triedy - prieťah mestom Žilina - Trenčín, Púchov – Rajec, ako aj prístupové komunikácie do integrovaných mestských častí, vrátane niektorých komunikácií v integrovaných častiach. Údržbu miestnych komunikácií zabezpečuje samospráva, s výnimkou rôznych súkromných plôch, účelových a vnútroareálových komunikácií a podobne. Pre samosprávu zabezpečuje túto službu spoločnosť Megawaste s.r.o.," ozrejmila ďalej hovorkyňa mesta.Vozový park spoločnosti podľa nej tvoria tri veľké sypače, dve multikáry, osem traktorov, desať ručných pracovníkov. Pre mimoriadne udalosti boli navyše v rezerve štyri traktory a jedna multikára. Rovnako sú na zimu pripravené aj sklady posypového materiálu. Mestské komunikácie sú v rámci zimnej údržby rozdelené podľa poradia dôležitosti. "Prvé sú hlavné ťahy, trasy mestskej hromadnej dopravy a kopcovité časti mesta. Záchranné zložky sú taktiež v prvom poradí dôležitosti, polícia má pritom výjazd zo svojho areálu priamo na štátnu cestu II/517, ktorej správcom je Správa ciest TSK. V rámci prvého poradia sa vykonáva aj údržba komunikácií a chodníkov v okolí škôl, úradov a podobne. Druhé v poradí dôležitosti sú vedľajšie sídliskové komunikácie a vedľajšie komunikácie v mestských častiach, tretie sú rôzne obslužné komunikácie malého dopravného významu," spresnila Pagáč Kováčiková.Pokiaľ ide o chodníky, prioritne v meste podľa nej zabezpečujú zimnú údržbu na tých, ktoré občania využívajú najviac. "Počas zimy sa vždy vyskytnú situácie, keď je potrebné v určitej lokalite promptne zabezpečiť zimnú údržbu. Ide spravidla o prístup do kopcovitých prímestských častí, ako je Praznov alebo Podmanín, kde sa zväčša nemôže dostať autobus mestskej dopravnej spoločnosti, či o sprístupnenie cesty pre rýchlu zdravotnú službu. V takýchto prípadoch sa na poradie dôležitosti neprihliada," dodala s tým, že v rámci zimnej pohotovosti bude občanom k dispozícii 24-hodinový dispečing na telefónnom čísle 0911 906 150.