Black Friday sa už začal. Naletíte veľkým číslam, alebo nakúpite so skutočnými zľavami?

Prelepené cenovky

Nenechajte sa ohúriť

Skutočná zľava, alebo nečestná hra so zákazníkom?

3.11.2021 (Webnoviny.sk) - "Kupujúci spravidla nesledujú vývoj cien u jednotlivých predajcov a druhov tovaru, takže ľahko podľahnú ilúzii výhodnej kúpy a dajú jej prednosť pred opticky nižšou, zato skutočnou zľavou," upozorňuje Martin Siblík, marketingový riaditeľ PLANEO Elektro.Už takmer 70 rokov vypukne každý štvrtý novembrový piatok nákupné šialenstvo, nazývané Black Friday. Najväčší sviatok konzumu vznikol v USA v roku 1952. Mnoho štátov USA dáva v deň po Dni vďakyvzdania voľno štátnym zamestnancom, v čom obchodníci videli veľkú príležitosť a tak začali vianočné výpredaje so zníženými cenami.Za pár rokov už v tento deň obchody praskali vo švíkoch, na uliciach vládol chaos, cesty boli nepriechodne upchaté. Policajti vo Philadelphii začali tento deň označovať ako "" a tento názov sa vžil napriek snahám miestnych obchodníkov premenovať ho na "Veľký piatok". Black Friday veľmi rýchlo prebrali krajiny po celom svete a hoci mu to trvalo niekoľko rokov, dorazil aj k nám. Ten slovenský našťastie nesprevádza hystéria a panika, ani tragické úmrtia v tlačenici pri regáloch, niečo však máme so svetom spoločné.Aj u nás sa obchodníci predháňajú v zľavách, nad ktorými sa súdny človek zamyslí, či sú ešte vôbec reálne. Veď ako veľmi musela byť pôvodná cena výrobku nadhodnotená, keď vám naň teraz ponúkajú zľavu 60 – 80 %? Dobre známe sú aj zážitky s prelepenými cenovkami, keď pod cenou "po zľave" nájdete pôvodnú nálepku s cenou ešte nižšou. "Žiaľ, umelé navyšovanie cien pre vytvorenie ilúzie zľavy patrí u niektorých obchodníkov k bežným praktikám, zvlášť pred výpredajovými akciami. Kupujúci spravidla nesledujú vývoj cien u jednotlivých predajcov a druhov tovaru, takže ľahko podľahnú ilúzii výhodnej kúpy a dajú jej prednosť pred opticky nižšou, zato skutočnou zľavou," upozorňuje Martin Siblík, marketingový riaditeľ PLANEO Elektro Pre úpravu cien pred plánovaným výpredajom nie je stanovený žiaden minimálny ani maximálny časový či percentuálny limit, nerieši ho ani Zákon o ochrane spotrebiteľa a preto nie je nezákonné. Táto obchodná praktika je však mimoriadne neetická voči nakupujúcemu, rovnako ako extrémne zľavy na tovar, z ktorého má predajca na sklade len pár kusov. "Nedostatok tovaru skladom je momentálne globálny problém. V PLANEO Elektro máme v súčasnosti dostatočné zásoby tovaru, na ktorý poskytujeme skutočnú zľavu a nie zníženie nadhodnotenej ceny. Preto v PLANEO Elektro neohurujeme zákazníkov vysokými zľavami, ale ponúkame seriózne a skutočné zníženie cien," približuje praktiky najrozšírenejšej siete elektropredajní Martin Siblík.Môže zákazník neférové upravovanie cien odhaliť? Martin Siblík má hneď niekoľko tipov. "Možností je viacero. Najjednoduchšie je použiť cenové porovnávače, prípadne sledovať vývoj cien v dostatočnom časovom predstihu, či už priamo na stránke predajcu, alebo na jeho sociálnych sieťach. Vyššie zľavy môžu mať aj staršie kolekcie a modely," uzatvára marketingový riaditeľ PLANEO Elektro Martin Siblík.Informačný servis