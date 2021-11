Akvaparky v čiernych okresoch zatvárajú svoje brány, majitelia žiadajú prepracovanie COVID automatu

Slováci rekreujú v zahraničí

3.11.2021 - Akvaparky na Slovensku v čiernych okresoch podľa COVID automatu zatvárajú svoje brány. Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) preto žiada úpravu podmienok COVID automatu, ktorý by poskytoval určité výhody pre plne očkované osoby v čiernych okresoch.K uzatvoreným prevádzkam pri Zemplínskej šírave a vo Svidníku sa od začiatku tohto týždňa pridali Aquacity Poprad a Vodný park Bešeňová, ktoré pre nastavenie podmienok COVID automatu nemali inú možnosť.Prvý viceprezident SAAKP Peter Kolenčík o tom informoval na portáli asociácie s tým, že vzhľadom na kapacitné obmedzenia a ekonomickú nerentabilitu zatvára svoje brány aj Termálne kúpalisko Podhájska. To je v okrese Nové Zámky, ktorý má červenú farbu.„Aktuálne viac než 50 percent prevádzok rekreačného kúpeľníctva balansuje na hrane ekonomickej rentability s výrazným obmedzením kapacity na 25 percent a počet prevádzok, ktoré od 1. novembra uzatvárajú svoje prevádzky, narastá," upozornil prezident SAAKP Gabriel Somogyi.Očkované osoby z čiernych okresov podľa asociácie opäť vyhľadávajú wellness turistiku a neraz cestujú za termálnymi prameňmi či rekreáciou najmä do Maďarska, Poľska alebo Česka, kde majú pre očkovaných nastavené výrazne lepšie podmienky.„Akvaparky, kúpaliská, hotely, wellness, fitness centrá na strednom a východnom Slovensku vzhľadom na podmienky automatu zatvárajú svoje prevádzky napriek tomu, že dôsledne plnili a plnia epidemiologické opatrenia a umožňovali vstup v zmysle COVID automatu plne očkovaným osobám, respektíve osobám v režime OTP," uviedla SAAKP.Namiesto očkovacej lotérie, ktorá podľa asociácie zjavne nepriniesla požadovaný efekt, lebo čiernych okresov pribúda, by radšej videli prezentáciu schém pomoci na mesiace november a december, prípadne pri pokračovaní nepriaznivej situácie aj od začiatku budúceho roka.„Nechceme zatvárať prevádzky a bezradne čakať na pomoc od štátu, naopak, chceme poskytovať svoje služby a veríme, že našu frustráciu zdieľa minimálne 2,5 milióna očkovaných Slovákov, ktorí sa cítia byť podvedení prístupom vlády," dodala SAAKP.Ministerstvo dopravy a výstavby SR v utorok informovalo, že momentálne analyzuje spôsoby pomoci podnikateľom v cestovnom ruchu a gastre aj v jesenných mesiacoch."Sme pripravení pokračovať s pomocou. Tí, ktorí vyčerpajú pomoc zo schémy de minimis, môžu žiadať z tzv. veľkej schémy, kde je limit na žiadateľa milión eur," uviedol generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy a výstavby Tomáš Ondrčka.Zároveň platí, že pomoc je možné vyplácať len spätne. "Uvedomujeme si však, že najlepšou pomocou by bolo, keby podniky zostali otvorené a mohli tvoriť tržby. To si však vyžaduje zmeny COVID automatu, o ktorých chceme rokovať s Ministerstvom zdravotníctva SR," dodal riaditeľ odboru komunikácie na ministerstve dopravy Ivan Rudolf.Subjekty v cestovnom ruchu a gastre môžu stále žiadať o financie v rámci aktuálnej malej a veľkej schémy pomoci v celkovom objeme 257 miliónov eur. Ministerstvo vyplatilo doteraz vyše 120 miliónov eur približne 14-tisíc subjektom v tomto odvetví.