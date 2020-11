Black Friday v PLANEO Elektro stále pokračuje – nakúpte darčeky pre celú rodinu!

Darček pre mamu

24.11.2020 (Webnoviny.sk) -, nakoľko Black Friday ceny sú stále v ponuke. Využite výhodné zľavy a keď pri nakupovaní použijete aj PLANEO kartu , pripíšu sa vám na ňu 3 % z celkovej sumy, ktoré môžete využiť pri budúcom nákupe. Výhodné je aj predĺženie záruky až na 5 rokov.po prvé dvere pri objednávke z e-shopu je už len príjemným bonusom k rozumnému nákupu. Takže ak ešte nemáte darčeky pre svojich blízkych, ste na správnej adreseKuchynský robot SENCOR STM 7878BK Šesťročná záruky na motor s príkonom 1000 W hovorí o kvalite tohto produktu celkom dosť. Ak k tomu pripočítame celokovové telo a kovové prevody, tento pomocník bude vašej mamine celé roky mixovať, šľahať, mlieť, ale aj plniť klobásky či pomáhať so sladkým pečivom. V akcii PLANEO Elektro teraz za 239,00 € namiesto pôvodných 389 €.Varná kanvica SAGE The Tea Maker BTM800 Váš ocino už nemusí piť prelúhovaný čaj divnej chuti. Automatická kanvica mu ho pripraví podľa druhu a požadovanej intenzity a keď je čaj vylúhovaný,. Čaj tak vo vode nezostáva o nič dlhšie, než je potrebné a funkcia Keep Warm udržiava nastavenú teplotu, aby bol vždy príjemne teplý. Náš tip na vianočný darček pre otca dostanete v PLANEO Elektro za 269,00 €.Žehlička na vlasy BaByliss 2515PE Krásna perleťovo biela žehlička na vlasy zaujme každú ženu už na prvý pohľad. A čo ženu zaujme, po tom zatúži, takže tento tip je záruka radosti. Výkonná žehlička s ultra rýchlym zahriatím automatický vypnutím je určená na každodenné narovnávanie vlasov a tvorbu vzdušných lokní. Poponáhľajte sa po ňu, pretože teraz stojí namiesto 59,90 € iba 39,99 €.Slúchadlá SONY WI-C200W Slúchadlá sa zídu vždy, majú totiž tendenciu sa stratiť alebo pokaziť. Bezdrôtové slúchadlá s 15-hodinovou výdržou batérie a zabudovaným magnetom na jednoduchšie prenášanie sú jednoducho potrebným doplnkom nielen milovníkov hudby, ale aj obyčajného telefonovania. V PLANEO Elektro teraz o štvrtinu lacnejšie, len za 29,99 €.Viac v 52 predajniach PLANEO Elektro a na www.planeo.sk Informačný servis