Black Friday: Zľavové šialenstvo sa začalo, ceny výrazne klesajú aj pri ojazdených autách

Príklady zľavnených vozidiel:



Audi A6 3.0 TDI z roku 2017, ktoré je zľavnené z 24 500 na 23 500 eur.



Volkswagen Passat 2.0 TDI z roku 2018, ktorý je zľavnený z 21 500 na 21 000 eur.



Škoda Octavia 1.6 TDI z roku 2017, ktorá je zľavnená z 9 900 na 9 000 eur.



Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet z roku 2023, ktoré je zľavnené z 20 500 na 19 700 eur.



Ford Mondeo 2.0 TDCi z roku 2018, ktorý je zľavnený zo 17 000 na 16 600 eur.



20.11.2023 (SITA.sk) -Black Friday, čiže Čierny piatok, je každoročná jesenná výpredajová akcia, ktorá sa zo severoamerického kontinentu postupne rozšírila do všetkých kútov sveta. Názov Black Friday pravdepodobne vznikol v dôsledku dopravných problémov, každoročne vznikajúcich pri veľkých obchodných centrách, ktoré zľavové šialenstvo zaradili do svojho marketingového plánu. Nejde len o jediný deň zliav, veľkí obchodníci, vrátane AAA AUTO, svoj tovar zlacňujú minimálne po dobu jedného či dvoch týždňov. "Tento výpredajový sviatok sa zabýval už aj v našej domovine a za posledné roky sa nám osvedčil, ako skvelý prostriedok na podporu predaja. Tohtoročné predajné výsledky sú zatiaľ najlepšie v našej 31-ročnej histórii a zo skúseností v predchádzajúcich rokoch vieme, že privedie mnoho zákazníkov, ktorí napríklad kúpu auta dlhšiu dobu odkladali a radi by takýto nákup vyriešili do Vianoc," hovorí generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings Karolína Topolová.Vo výpredajovej slovenskej ponuke AAA AUTO nájdete desiatky značiek a modelov, vrátane najpredávanejších Škodoviek (20 %), Volkswagenov (10 %) alebo Hyundaiov (10 %).Informačný servis