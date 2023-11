Ukrajinské jednotky odrazili útoky a pri Avdijivke prešli do ofenzívy, zvýšil sa aj počet ruských dezertérov

Dážď ešte viac spomalí tempo bojov

Počet ruských dezertérov sa zvyšuje

20.11.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské jednotky v nedeľu odrazili viacero ruských útokov a prešli pri Avdijivke do protiútoku, pričom zaznamenali menšie postupy. V najnovšej aktualizácii správy o vývoji vojny na Ukrajine to uviedli analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Tí konštatujú, že ukrajinské a ruské sily pokračujú v bojoch na východnej a južnej Ukrajine, no zároveň prognózujú, že daždivé počasie bude pravdepodobne naďalej spomaľovať tempo bojov.Podľa geolokačných údajov ukrajinské sily postúpili v blízkosti železničnej trate juhovýchodne od obce Stepovoj, asi tri kilometre od Avdijivky. Ruský vojenský dôstojník tiež tvrdil, že ukrajinské sily znovu zaujali pozície v blízkosti železnice pri dedine Stepovoj a prešli do protiútoku v blízkosti koksovne v Avdijivke.Hovorca tavrijskej skupiny ukrajinskej armády Oleksandr Štupun v nedeľu povedal, že počet ruských dezertérov a vojakov, ktorí odmietajú viesť útočné operácie, sa zvyšuje. Dodal, že ruské jednotky utrpeli pri Avdijivke ťažké straty a boli nútené použiť mobilizovaný personál a brancov.