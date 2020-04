Blackout by zdevastoval priemysel a Slovensko by prišlo o mnoho podnikov, tvrdí šéf U. S. Steel Košice

Na riskovanie nie je čas

Všetko nevyhnutné "by sa vyplo"

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.4.2020 - Blackout na Slovensku by podľa prezidenta spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK) Jamesa Bruna zdevastoval priemysel. Informoval o tom hovorca USSK Ján Bača.„Tak ako celá spoločnosť, aj podniky pracujú v núdzovom režime a nie je čas vhodný na riskantné kroky. Musíme komunikovať veľmi jasne, využívať zdravý rozum a najvhodnejšie postupy. Blackout by zdevastoval priemysel. Slovensko by tak prišlo o mnoho podnikov a pracovných miest. Sme plne pripravení podieľať sa na profesionálnej diskusii prostredníctvom RÚZ a iných združení zamestnávateľov, pretože záležitosť je príliš vážna na to, aby sa to riešilo len cez médiá,“ uviedol prezident U. S. Steel Košice.Spoločnosť pre situáciu na trhoch s oceľou musela odstaviť jednu z troch vysokých pecí a už takmer rok jej zamestnanci pracujú v skrátenom pracovnom režime. V košickom U. S. Steel pracuje približne 11-tisíc zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.Premiér Igor Matovič v stredu na tlačovej besede vyhlásil, že stále uvažuje pre koronakrízu nad možným blackoutom na Slovensku. Prísnymi nariadeniami sa podarilo znížiť mobilitu na Slovensku o 70 %.Blackoutom by sa podľa neho mohla znížiť o 90 %. "Všetko, čo by nebolo nevyhnuté, by sme museli vypnúť," konštatoval. Dodal, že v prípade blackoutu by sa vyhlásil výnimočný stav.Minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík na sociálnej sieti uviedol, že je zásadne proti akýmkoľvek experimentom, ktoré by mohli zlikvidovať celú našu ekonomiku. Proti vyjadreniam predsedu vlády Igora Matoviča sa už postavili aj viacerí zástupcovia podnikateľského sektora na Slovensku.