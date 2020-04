V Španielsku sa počet nezamestnaných šplhá k jednému miliónu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.4.2020 - Takmer 900-tisíc Španielov prišlo o prácu odvtedy, ako úrady krajiny 12. marca prikázali ľuďom, aby zostali doma s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu. Informovalo o tom vo štvrtok španielske ministerstvo práce.Počet zamestnancov, z ktorých príjmov sa odvádzajú príspevky do fondu sociálneho zabezpečenia, do konca marca v Španielsku klesol o 898 822.Španielska vláda 12. marca vyhlásila mimoriadnu situáciu a požiadala ľudí, aby pracovali z domu. Odvtedy sa prijali ďalšie opatrenia a do polovice apríla môžu svoje domovy opustiť iba tí, ktorých práca je nevyhnutná.Strata pracovných pozícií najtvrdšie zasiahla stavebníctvo a služby, vrátane dôležitého sektora turizmu. Počet ľudí oficiálne registrovaných ako nezamestnaní v Španielsku do konca marca stúpol na 3,5 milióna, čo je najviac od apríla 2017.