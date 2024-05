Blaha: Facebook vlastnia Američania a rozhodujú o tom, kto môže na Slovensku prehovoriť, a kto nie

Išlo o iróniu

Obmedzovanie slobody slova

Zásahy Facebooku do slovenskej politiky

26.5.2024 (SITA.sk) - Facebook vlastnia Američania a rozhodujú o tom, kto môže na Slovensku prehovoriť, a kto nie. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol kandidát na europoslanca Ľuboš Blaha Smer-SD ).Ako uviedol, na takýchto sociálnych sieťach sa reguluje sloboda slova, a teda jedno z ústavných práv. Pripomenul v tejto súvislosti situáciu, keď ho z Facebooku vymazali za „nevinný status".„Keď som bol v Prahe a videl som tam vtedy, keď vypukol konflikt na Ukrajine, a tam v tých oknách sa všade trepotali ukrajinské vlajočky a v jednom zhodou okolností nie, tak som ironicky povedal, že upáľte toho Putinovho diverzanta, ktorý tam nedal tú ukrajinskú zástavu," pripomenul Blaha s tým, že išlo o iróniu, ktorá bola nepochopená.„Oni to pochopili akože vážne, oni nerozumejú irónií, oni naozaj nemajú ani intelekt trojročného decka a vymazali ma z Facebooku," dodal Blaha.Podľa Blahu vyvstáva otázka, ako si môže americká korporácia dovoliť slovenskému politikovi obmedzovať politický výkon, slobodu slova a vstupovať takýmto spôsobom do národnej suverenity SR.Blaha je preto presvedčený, že to musí byť regulované, no nie spôsobom, ktorým to chcú robiť európske inštitúcie, ktoré sú podľa neho „ovládnuté slniečkarmi", podľa ktorých nikto nesmie povedať priateľský názor na Rusko, nemôže mať iný názor na očkovanie či na LGBTI problematiku.„Toto je úplne absurdné. Čiže áno, regulácia, ale v prospech slobody slova. To, čo dneska chystá Brusel je regulácia, aby ešte tej slobode sloboda bránili. Aby boli ešte väčší fašisti ako ten Facebook sám," vyhlásil Blaha s tým, že je potrebné odkázať z európskej pôdy americkým korporáciám a ďalším korporáciám, že jednoducho nemôžu siahať na slobodu a národnú suverenitu.„Facebook reálne zasahoval do slovenskej politiky, keď vymazal mňa, vymazal Huliaka , vymazal ďalších politikov, ktorí dneska de facto sú súčasťou vládnej koalície ," dodal Blaha s tým, že štát musí chrániť Slovákov, aby ich nešikanovala americká korporácia.„V tomto sme si absolútne istí, že budeme veľmi tvrdo pôsobiť aj v EÚ ale opakujem, dneska tie trendy v EÚ sú hrôzostrašné. Oni by chceli slobodu slova obmedzovať ešte viac. A tento názor naozaj nezdieľame a budeme vždy veľmi tvrdo bojovať za tri veci. Za mier, za národnú suverenitu a za slobodu," uzavrel Blaha.