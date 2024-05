Fico bude pri plnom zdraví možno dokonca roka, povedal Richter

Jeho stav je naďalej vážny

Informovanie o zdravotnom stave premiéra

26.5.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico bude pri plnom zdraví možno do konca tohto roka.V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedal šéf poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter . Plné zdravie podľa neho znamená, že premiér bude mať za sebou aj rehabilitáciu.„Ten stav je stále veľmi vážny," povedal Richter s tým, že Ficov stav však vykazuje určité pokroky.„Treba veriť tomu, že do toho nepríde niečo neočakávané," doplnil.Ako Richter dodal, je potrebné si uvedomiť, že rozsah Ficových zranení bol taký veľký, že očakávať nejaký jeho rýchly návrat by bolo nezodpovedné. Progresívne Slovensko ) v tejto súvislosti ocenil informovanie o zdravotnom stave premiéra.„Mám pocit, že tie tlačovky z nemocnice sú celkom OK," uviedol s tým, že dobre o tejto téme komunikuje aj podpredseda vlády „Myslím si, že táto komunikácia je dobrá, oceňujem to," dodal Štefunko.