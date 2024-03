Blaha, Kaliňák, Laššáková a jednotkou Beňová. Fico predstavil kandidátku Smeru do eurovolieb (video)

aktualizované 7. marca, 12:56



Kampaň vo väčšom štýle

Projekt EÚ je správny a dobrý

7.3.2024 (SITA.sk) -Líderkou kandidátky Smeru-SD do eurovolieb bude súčasná europoslankyňa Monika Beňová . Kandidátnu listinu strany pre voľby do Európskeho parlamentu vo štvrtok schválilo Predsedníctvo Smeru-SD.Dvojkou bude súčasný podpredseda Národnej rady SR Ľuboš Blaha. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej besede predseda Smeru-SD Robert Fico s tým, že nejde o žiadnu hru, ale v prípade, že bude Blaha zvolený, skutočne odíde zo slovenského parlamentu a zasadne do toho európskeho.Rovnako to podľa neho platí aj v prípade poslanca a podpredsedu strany Erika Kaliňáka , ktorý má na kandidátke číslo tri. Ďalšou v poradí je Judita Laššáková , o ktorej Fico povedal, že je to človek so silnými názormi na národno-štátne záujmy Slovenskej republiky.Prvú päťku kandidátnej listiny uzatvára súčasná europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová . Medzi ďalšími je napríklad Gabriel Döme, ktorého navrhli Mladí sociálni demokrati.„Túto kampaň budeme brať podstatne vážnejšie, ako sme to robili v minulosti," vyhlásil Fico. Strana začne kampaňovať „vo väčšom štýle" od 1. mája a zapojí sa do nej celé vedenie strany bez ohľadu na to, či kandiduje, alebo nie.Fico pripomenul, že Smer považuje Európsku úniu za úspešný príbeh. „Nie sme nadšení tým, kto dnes má v rukách EÚ, ale projekt Európskej únie je veľmi správny a veľmi dobrý," povedal. Podľa neho sa novozvolení poslanci budú musieť venovať riziku, že je tu pokus premeniť EÚ ako mierovú inštitúciu „na niečo, čo sa má venovať vojne, výrobe zbraní".„Nesmieme dovoliť, aby sa do Európskeho parlamentu navolili ľudia, ktorí tam budú organizovať híringy a na týchto budú nahovárať inštitúcie EÚ, aby škodili Slovensku. Toto sa tam dnes deje," tvrdí Fico.Krédom poslancov, ktorí budú zvolení za Smer-SD, bude bojovať za národno-štátne záujmy SR. Fico očakáva, že zvolení poslanci za jeho stranu budú proti tomu, aby členským štátom EÚ bolo odobraté právo veta. Zopakoval tiež, že Smer je jednoznačne proti nelegálnej migrácii a proti tomu, aby do EÚ vstúpila krajina, ktorá na to nie je pripravená.