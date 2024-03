Ukrajina bojuje proti falšovaným tabakovým výrobkom, colníci zhabali stovky cigariet

Falšovanie známych značiek

Trpí ukrajinský štátny rozpočet

7.3.2024 (SITA.sk) - Na Ukrajine naďalej pokračuje boj proti falšovaným tabakovým výrobkom . Ako referuje web thepage.ua, colníci v meste Černivci zadržali dve cisterny s plynom, v ktorých bolo 335 balení s falošnými cigaretami Marlboro , ktoré vyrobila tabaková továreň v obci Hošča v Rivnenskej oblasti.Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa spoločnosť Ukrainian Tobacco Production v Hošči stala centrom výroby falšovaného tabaku.Dosiaľ colníci natrafili väčšinou na falzifikáty menej známych značiek, no úrady po prvý raz odhalili kontraband známejších značiek. Napríklad v Nemecku stojí krabička cigariet Marlboro 8,50 eura, kým náklad továrne v Hošči je desať až 15 hrivien.Tabaková továreň v Hošči pritiahla pozornosť predstaviteľov skupiny G7 . Zhabanie falošných cigariet Marlboro sa udialo práve v čase, keď sa v Kyjive konalo stretnutie zástupcov G7, na ktorom medzinárodní partneri Ukrajiny upozornili na rozsah pašovania falšovaných cigariet známych značiek z Ukrajiny do Európskej únie Do boja proti nelegálnemu trhu sa zapojili osobitní predstavitelia USA a veľvyslanci G7, pričom orgány činné v trestnom konaní zintenzívnili svoje úsilie. Telegramové kanály, ktoré dosiaľ predávali nelegálne cigarety, prestávajú predávať alebo vymazávajú stránky.Pre nelegálne tabakové výrobky a s tým súvisiace úniky na daniach trpí aj ukrajinský štátny rozpočet. Ten na jeseň minulého roka prišiel o 20 miliárd hrivien, pričom tento rok sa rozpočtové straty zvýšili na 23 miliárd hrivien.