Blaha neustále provokuje, polarizuje a je to taký Igor Matovič Smeru, tvrdí Gröhling (video)

Blahove vyhrážky historikovi

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zodpovednosť nesie aj Pellegrini

14.11.2023 (SITA.sk) - Ľuboš Blaha (Smer-SD) stále dokazuje, že nie je hoden funkcie podpredsedu parlamentu. Po neúspešnom odvolávaní Blahu v Národnej rade (NR) SR to na tlačovej besede skonštatoval poslanec strany Sloboda a Solidarita „Tento človek neustále provokuje, polarizuje a rozdeľuje spoločnosť, a je to taký Igor Matovič Smeru," vyjadril sa Gröhling. Blahove verejné vystúpenia označil poslanec SaS za zahanbujúce a pripomenul jeho vyjadrenia na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej , či jeho postoje k vojenskému konfliktu na Ukrajine.„V civilizovanej spoločnosti takýto politik naozaj nemá miesto a Ľuboš Blaha sa nikdy nemal stať podpredsedom Národnej rady," myslí si Gröhling.Blaha sa podľa poslanca Gröhlinga oháňa slobodou prejavu, no zároveň útočí na tých, ktorí sa argumentmi a faktami stavajú voči jeho presvedčeniu.Poukázal pri tom na Blahove vyhrážky historikovi Ústavu pamäti národa , ktorý na podpredsedu parlamentu podal trestné oznámenia za vystavenie podobizne Che Guevaru, a podľa ktorého sa Blaha mohol dopustiť trestného činu extrémizmu.To, že sa Blaha stal podpredsedom NR SR je podľa Gröhlinga ďalšia z tragédií, ktoré Slovensko postretli, a ktorej budú v parlamente čeliť najbližšie mesiace i roky.„Podpredseda Národnej rady je ústavná funkcia, ktorá si vyžaduje, aby ju zastával slušný, diplomatický a hlavne dobre vystupujúci politik. A toto správanie Ľuboš Blaha vo svojej osobe naozaj nemá," tvrdí poslanec liberálov. Dodal, že pokiaľ budú ľudia ako Blaha zastávať vysoké ústavné funkcie, budú sa ozývať, lebo im to nie je jedno a nemôže im byť ľahostajné ako reprezentujú krajinu ako pred občanmi, tak aj pred inými štátmi.Zodpovednosť za Blahovo správanie nesie podľa SaS aj predseda NR SR Peter Pellegrini (predseda strany Hlas-SD) . Gröhling uviedol, že Pellegrini tvrdí, že Blahovi dohovoril, no podľa poslanca je od slov k činom ďaleko.„Od predsedu Národnej rady pána Pellegriniho preto očakávame aj dôkazy, nielen silné reči, že si dokáže poradiť so svojím kvázi podriadeným, a tento obraz z oficiálnych priestorov Národnej rady už bol odstránený," uzavrel Gröhling.