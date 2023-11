Muzikantská extra trieda Stick Men vystúpi koncom novembra na troch koncertoch

14.11.2023 (SITA.sk) - Keď sa stretnú muzikantské ikony od slávnych frontmanov a skupín, aby si zahrali odlišnú hudbu postavenú na ich virtuozite, vznikne teleso akým je napríklad STICK MEN.Americko nemecké progresívne trio tvoria Pat Mastelotto, Tony Levin a Markus Reuter. Prvý menovaní tvoria rytmickú sekciu legendárnych King Crimson.Okrem toho je Tony Levin aj súčasťou skupiny Petra Gabriela a v minulosti spolupracoval napríklad Johnom Lennonom, Tomom Waitsom, Lou Reedom, Laurie Anderson, Suzanne Vega, Paulom Simonom alebo aj Pink Floyd.Pat Mastelotto je bubenícka extra trieda. Bicie Pata Mastelotta tiež pokrývajú viac ako základnú zostavu akustických bicích - integruje ajšpeciálnu elektronickú zostavu, tá umožňuje použitie samplov a prehrávanie smyčiek - loopov... Pat má aj prepojenie so Slovenskom, spája ho dlhoročné priateľstvo a spolupráca s gitaristom a skladateľom, prešovským rodákom Dávidom Kollárom (spolupracoval m.i. so Stevenom Willsonom).Ostatným do exkluzívneho tria je Markus Reuter. Skladateľ a gitarista v minulosti študoval pod vedením Roberta Frippa (King Crimson) a okrem STICK MEN v súčasnosti spolupracuje a koncertuje s Devinom Towsendom.Tony Levin v zostave STICK MEN hrá na svoj 12-strunový Chapman Stick, od ktorého je odvodený aj názov projektu. Spomenutý nástroj má nielen basové, ale aj bežné gitarové struny, funguje v určitých polohách ako oba inštrumenty súčasne. Aj Markus Reuter má neobvyklý nástroj. Je ním "touch guitar", navrhol si ju sám - aj on presahuje svojim štýlom hrania širší rozsah než je možné dosiahnuť len od basovej, alebo sprievodnej gitary.STICK MEN od roku 2009 nahralo štyri albumy, dve EP, má na konte niekoľko koncertných záznamov a k nám príde predstaviť aj skladby z ostatného EP Tentacles, ktoré vzniklo minulý rok. Pat Mastelotto, Tony Levin a Markus Reuter zahrajú 21.11. v Novom Meste nad Váhom - Blue note, 22.11. v Prešove - Stromoradí a napokon 27.11. v Bratislave, MMC.Informačný servis