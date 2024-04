Blaha poskytol propagandistický rozhovor pre ruskú televíziu, Šimečka označuje jeho obsah za škandalózny

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.4.2024 (SITA.sk) - Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha Smer-SD ) poskytol 10-minútový propagandistický rozhovor pre ruskú televíziu RT. Uviedol to líder hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka a dodal, že Blaha konal v absolútnom rozpore so zahraničnou politikou a národnými záujmami Slovenska.„Tento fakt, ale najmä obsah rozhovoru je absolútne škandalózny. Blaha obviňuje z rozpútania vojny na Ukrajine NATO , ktorého sme členmi. Vyčleňuje nás z Európskej únie a NATO a ich lídrov označuje za vojnových štváčov a niekoho kto neznáša mierumilovných Slovákov. Navyše, ľudí čo na to poukazujú, označuje za Judášov a agentov. K tomu navyše popiera historickú skúsenosť celej strednej a východnej Európy s Ruskom. A pre zastavanie vojny podľa neho stačí, samozrejme, jediné, aby Ukrajina začala debatovať,“ spresnil Šimečka.Líder PS konštatoval, že za tieto výroky by sa mal Blaha okamžite ospravedlniť, nakoľko zahanbuje slovenský parlament aj občanov Slovenska.