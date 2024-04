Dzurinda: Označovali nás za protislovenské živly, ale ja som videl zmysel našej budúcnosti v Európskej únii

Slovensko zdedil rozdelené

Cesta do Únie bola zmysluplná

30.4.2024 (SITA.sk) - Niekdajší slovenský premiér Mikuláš Dzurinda pred 20 rokmi nasmeroval slovenskú loď do bezpečného prístavu menom Európska únia . S odstupom dvoch desaťročí priznal, že presvedčiť občanov Slovenska o tom, že iba členstvom v EÚ si zabezpečíme lepšiu budúcnosť, bola poriadne namáhavá misia.Tvrdí, že vstup Slovenska do EÚ bol preňho splnený sen. A zároveň členstvom v EÚ sa podľa neho Slovensko emancipovalo.Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA, v roku 1998, keď sa po voľbách stal predsedom vlády, zdedil Slovensko „veľmi polarizované a rozdelené“.„Označovali nás za protislovenské živly, ktoré nechceli slovenskú štátnosť,“ spomína Dzurinda. Tvrdí, že slovenská ekonomika v tom čase prežívala mimoriadne náročné časy.„Mnohé priemyselné odvetvia kolabovali. Nie preto, že by sme nechceli ďalej dodávať tanky do Sovietskeho zväzu, ale preto, že už skrátka neexistoval a tanky nikto nechcel. Bola potrebná reštrukturalizácia priemyslu,“ podotkol Dzurinda a poukázal tiež na to, že koncom 90. rokov minulého storočia na tom neboli dobre ani slovenské banky.„Bolo potrebné do nich napumpovať obrovské množstvá peňazí, potom tie banky privatizovať, zohnať cudzí kapitál.“Vraví, že cesta do EÚ bola nesmierne ťažká, no zároveň zmysluplná.„Ja som videl, že to má zmysel. Ministri okolo mňa a moji najbližší boli stopercentne so mnou. Všetci sme vedeli, že buď, alebo... Buď využijeme poslednú šancu integrovať sa so Západom, do NATO a Únie, alebo sa Slovensko dostane do šedej zóny, ktorá môže niekedy znova spadnúť pod ruské impérium.“Dzurinda priznal, že keď sa konečne podarilo dostať Slovensko do EÚ, cítil zadosťučinenie, hrdosť a odhodlanie pracovať ďalej v zmysle hodnôt, ktoré nám umožnili implementovať ťažké reformy, modernizovať Slovensko a začleniť ho do vyspelého sveta.„Cítil som obrovskú vďaku všetkým mojím kolegom, ale aj spoluobčanom, ktorí to nakoniec pochopili. Referendum bolo tesné... Ale môj najlepší volebný výsledok prišiel po ôsmich rokoch reforiem, keď vtedajšia 'modrá' SDKÚ-DS dostala 18,36 %. Vtedy som videl, že občania Slovenska dokážu oceniť odvahu a istú obetu,“ skonštatoval pre agentúru SITA Mikuláš Dzurinda, ktorý bol slovenským premiérom v rokoch 1998 až 2006.