Blaha rozdeľuje spoločnosť a šíri nenávisť, podľa KDH sa nikdy nemal stať podpredsedom parlamentu (video)

Trvajú aj na vrátení vlajky

Opovrhujúci počin voči hlave štátu

14.11.2023 (SITA.sk) - Ľuboš Blaha Smer-SD ) sa nikdy nemal stať podpredsedom parlamentu. Uvádza sa to vo vyhlásení Kresťanskodemokratického hnutia v reakcii na neotvorenie mimoriadnej schôdze o odvolaní Blahu z funkcie.V národnej rade sa v utorok síce prezentovalo 149 poslancov, avšak zákonodarcovia neschválili program schôdze. Podľa KDH, ktoré iniciovalo zvolanie schôdze, Blaha rozdeľuje spoločnosť a šíri nenávisť.Kresťanskí demokrati budú podľa stanoviska trvať na tom, aby sa Ľuboš Blaha verejne ospravedlnil, odstránil obraz revolucionára Che Guevaru vo svojej kancelárii a vrátil tam obraz prezidentky. Zároveň bude hnutie tiež trvať na vrátení vlajky Európskej únie do Blahovej kancelárie.„Pokiaľ sa tak nestane, nevylučujeme pokračovať v predkladaní návrhov na jeho odvolanie z postu podpredsedu Národnej rady SR ,“ zdôraznila šéfka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková Doplnila, že Blaha už niekoľko rokov verejne prejavuje náklonnosť k nedemokratickým režimom, k režimom, ktoré Slovenskú republiku považujú za nepriateľskú krajinu, či k režimom, s ktorými sme sa pred viac ako 30 rokmi rozlúčili Nežnou revolúciou Odvolanie Blahu iniciovali zákonodarcovia KDH. Podpisy pod návrh dodali aj poslanci za hnutie Progresívne Slovensko , hnutie Slovensko (predtým OĽaNO ) a stranu Sloboda a Solidarita Dôvodom odvolania Blahu z funkcie je odstránenie portrétu prezidentky Zuzany Čaputovej v kancelárii podpredsedu parlamentu a jeho nahradenie obrazom predstaviteľa „najradikálnejšie komunistického krídla“ Che Guevarom.Podľa KDH to bol opovrhujúci počin voči hlave štátu, ako aj k jej úradu. Blaha taktiež odstránil vlajku Európskej únie (EÚ), čím podľa poslancov znevážil príslušnosť Slovenska k EÚ.