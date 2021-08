Blaha s Tarabom môžu prísť pre „horalkovú kauzu“ o 12 platov, Sulíkov poslanec ich viní z ukážkovej antireklamy

Poslanci majú chrániť verejný záujem

Blaha hádzal sušienky do koša

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.8.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanec strany Sloboda a Solidarita (SaS) Miroslav Žiak sa obrátil na Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií , aby rozhodol, či poslanci parlamentu Ľuboš Blaha Smer-SD ) a Tomáš Taraba (nezaradený) neporušili ústavný zákon o ochrane verejného záujmu a aby im prípadne následne uložil pokutu vo výške dvanásťnásobku ich mesačného platu.Dôvodom je negatívna reklama, ktorú šírili o známych sušienkach. Informovala o tom Marie Stracenská z komunikačného oddelenie SaS.„Poslanci sú verejní funkcionári a ako takí majú presadzovať a chrániť verejný záujem. Verejný, nie svoj osobný. Na reklamu – a ani na antireklamu – nesmú používať svoje meno a tvár. To, čo Blaha a Taraba robili počas 'horalkovej kauzy' bola antireklama celkom ukážková,“ komentoval svoje podanie Žiak.Z účtov na sociálnych sieťach oboch spomínaných poslancov je podľa Žiaka zjavné, že šírili negatívnu reklamu.„Podľa názoru právnikov, s ktorými komunikujem, Blaha aj Taraba prezentovali averziu k produktom spoločnosti I.D.C. Holding. Ľuboš Blaha sušienky hádzal do smetného koša, obaja vyzývali na bojkot a nekupovanie konkrétnych produktov,“ povedal poslanec SaS.Podľa neho Blaha aj Taraba tak prezentovali svoj osobný názor na tému očkovania proti ochoreniu COVID-19 v súvislosti s negatívnou reklamou produktov Pečivární Sereď a využili teda svoju osobu, meno a priezvisko a fotografie na negatívnu reklamu ich produktov. „Mám za to, že prezentovali svoj osobný záujem, a to najmä s cieľom získať politické body,“ uzavrel Žiak.