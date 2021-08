Vodič Hondy prešiel do protismeru, čelná zrážka si vyžiadala jednu obeť (foto)

Vodiči majú ťažké zranenia

Polícia začala trestné stíhanie

26.8.2021 (Webnoviny.sk) - Jeden ľudský život a šesť zranených si vyžiadala zrážka dvoch vozidiel v stredu večer medzi obcou Vojany a mestom Veľké Kapušany v okrese Michalovce. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová Podľa doterajších zistení polície 43-ročný vodič z okresu Michalovce viedol Hondu Civic po ceste v smere od Veľkých Kapušian na obec Vojany a v miernej pravotočivej zákrute prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim VW Touran, ktoré viedol 24-ročný vodič z Michalovského okresu.Obaja vodiči utrpeli podľa predbežných lekárskych správ ťažké zranenia, spolujazdkyňa vo vozidle Honda po prevoze do nemocnice vážnym zraneniam podľahla.Druhá spolujazdkyňa podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 42 dní. Vo vozidle VW Touran sa ľahko zranili traja spolujazdci s predpokladanou dobou liečenia do sedem dní.Po dopravnej nehode boli obaja vodiči podrobení dychovým skúškam na alkohol, ktorých výsledok bol negatívny.Obom vodičom bol odobratý biologický materiál, ktorý bude zaslaný na skúmanie. Pri dopravnej nehode vznikla na vozidlách škoda predbežne vyčíslená na približne šesťtisíc eur.Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a ublíženia na zdraví. Presná príčina dopravnej nehody, miera zavinenia jej účastníkov a bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.