Blaha vysvetľoval Pellegrinimu svoje kroky a uznal, že jeho gesto bolo prehnané

Gesto pre priaznivcov Blahu

Podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze

12.11.2023 (SITA.sk) - Predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ) hovoril s podpredsedom Národnej rady (NR) SR Ľubošom Blahom Smer-SD ) o tom, že Blaha vo svojej kancelárii v parlamente zvesil zástavu Európskej únie a portrét prezidentky Zuzany Čaputovej nahradil podobizňou Che Guevaru.Ako uviedol v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom, Blaha mu svoje kroky vysvetlil a uznal, že toto gesto bolo prehnané. Podpredseda parlamentu podľa Pellegriniho zrejme daný skutok vnímal ako gesto pre svojich priaznivcov. Pellegrini tiež uviedol, že koalícia nebude odvolávať svojho nominanta z postu podpredsedu NR SR. Počíta s tým, že program schôdze nebude schválený.Predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík ocenil, že Pellegrini skritizoval Blahove činy, dúfa tiež, že to neostane len pri slovách a predseda parlamentu sa presvedčí, že Blaha zvesil zo steny Che Guevarovu podobizeň. Pellegrini na to žartovne zareagoval, že pôjde k Blahovi do kancelárie na kávu. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 7. novembra odovzdalo podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s jediným bodom – návrhom na odvolanie podpredsedu NR SR Blahu.Z funkcie ho chce odvolať za to, že „nahradil portrét prezidentky portrétom masového vraha Che Guevaru" a tiež zvesil vlajku Európskej únie zo svojej kancelárie v Národnej rade SR. Jeho konanie považuje KDH za neprípustné.