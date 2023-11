Pellegrini si myslí, že Lipšic by nemal ostať špeciálnym prokurátorom do konca funkčného obdobia

12.11.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini si myslí, že Daniel Lipšic by nemal ostať špeciálnym prokurátorom do konca funkčného obdobia. Uviedol to v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom. Dodal, že Lipšic sa ním nemal nikdy stať.