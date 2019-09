Blahová žiada ÚS o zastavenie novely Civilného mimosporového poriadku

Natália Blahová, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 26. septembra (TASR) - Novela Civilného mimosporového poriadku je v rozpore s Ústavou SR. Tvrdí to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová, v tejto súvislosti sa obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR s návrhom na pozastavenie účinnosti novely. Prelomením veta prezidenta sa podľa nej v konečnom dôsledku zlegalizovalo protiprávne konanie únoscov detí. Informoval o tom hovorca strany Róbert Buček.skonštatovala Blahová.Poslanci apelujú na ÚS, aby rozhodol o návrhu prednostne, keďže ide podľa nich o naliehavú vec v záujme ochrany základných práv a slobôd maloletých detí. Blahová zdôraznila, že je to tiež v záujme ochrany maloletých detí a zabezpečenia ich najlepšieho záujmu v návratových konaniach.Návrh na ÚS podala Blahová v mene 32 poslancov Národnej rady (NR) SR. Novela z dielne nezaradených poslancov Martiny Šimkovičovej a Petra Marčeka ide podľa Blahovej proti zásade presadzovania najlepšieho záujmu maloletých detí, ale aj proti zásade právnej istoty či rýchlosti konania.Do Civilného mimosporového poriadku po prelomení veta bývalého prezidenta Andreja Kisku pribudla možnosť podať žalobu na obnovu konania v prípade rozhodnutia v konaní o návrate maloletého dieťaťa do cudziny. Jej cieľom je povoliť podanie žaloby na obnovu konania aj proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania.Bývalý prezident novelu vrátil poslancom na prerokovanie ako celok a odporučil ju neschváliť. Poslanci však s jeho výhradami nesúhlasili.