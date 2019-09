Nemecké firmy častejšie skracujú pracovnú dobu pre slabý dopyt

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Mníchov 26. septembra (TASR) - Zhoršujúce sa vyhliadky nemeckej ekonomiky a klesajúce objednávky vedú firmy v priemysle k tomu, aby čoraz častejšie pristupovali k skráteniu pracovného času. Informoval o tom vo štvrtok inštitút Ifo so sídlom v Mníchove.Podľa prieskumu Ifo v septembri využilo túto prax 5,8 % firiem vo výrobnom sektore, zatiaľ čo ešte v júli to bolo 3,8 %. Čo sa týka budúceho vývoja, 12,4 % opýtaných spoločností predpovedalo, že budú musieť využiť kratšiu pracovnú dobu na preklenutie zníženého dopytu pri súčasnom udržaní kvalifikovaného personálu.uviedol Timo Wollmershäuser, vedúci ekonomických prognóz Ifo. Pripomenul, že v tom čase malo skrátenú pracovnú dobu vyše 100.000 zamestnancov.Mnoho analytikov sa domnieva, že Nemecko už vstupuje do technickej recesie. Očakávajú totiž, že jeho hrubý domáci produkt (HDP) sa aj v tomto 3. štvrťroku opäť zníži po poklese v predchádzajúcich troch mesiacoch.Z prieskumu Ifo vyplynulo, že práca na kratšiu dobu sa koncentruje v siedmich odvetviach, pričom najviac bol zasiahnutý textilný priemysel, po ktorom nasledovali výroba elektrických zariadení, výroby a spracovanie kovov.Ďalšími dotknutými odvetviami sú výroba obrábacích strojov, áut a ich komponentov, papiera a lepenky.