Blair: Británia na odvrátenie brexitu potrebuje nové referendum

Bývalý britský premiér Tony Blair. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. októbra (TASR) - Vzhľadom na to, že britskí politici sú ohľadom brexitu v patovej situácii, by malo Spojené kráľovstvo vyhlásiť referendum, ktorým by umožnilo voličom vybrať si medzi žiadnou dohodou a zotrvaním v zreformovanej Európskej únii. Pre agentúru Reuters to vo štvrtok vyhlásil bývalý britský premiér Tony Blair.Ani menej než šesť mesiacov pred vystúpením Británie z Únie stále nie je úplne jasné, ako bude piata najväčšia ekonomika sveta a jej významné medzinárodné obchodné centrum obchodovať s EÚ po brexite.Ak britská premiérka Theresa Mayová uzavrie s EÚ dohodu, musí ju následne schváliť britský parlament, ktorý je v otázke brexitu hlboko rozdelený.Niektorí členovia Mayovej vládnucej Konzervatívnej strany sú nespokojní s jej plánmi týkajúcimi sa odchodu z EÚ. Hlavná opozičná Labouristická strana zároveň naznačila, že pravdepodobne odmietne akýkoľvek premiérkin návrh odchodu.Labouristický expremiér Blair neočakáva, že by Mayovej dohoda prešla parlamentom, preto by mala krajina podľa neho ponúknuť ďalšie hlasovanie.povedal novinárovi agentúry v Londýne Blair, ktorý bol premiérom v rokoch 1997-2007.Blair opakovane vyzýva na odvrátenie brexitu, čím sa pridáva k odporcom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, ako sú francúzsky prezident Emmanuel Macron a miliardár George Soros, ktorí hovoria, že Británia si to ešte stále môže rozmyslieť.