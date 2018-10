BMW zvýši podiel v spoločnom podniku v Číne na 75 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 11. októbra (TASR) - Nemecká automobilka BMW prevezme v spoločnom podniku v Číne väčšinový podiel a zároveň investuje 3 miliardy eur do zvýšenia produkcie. BMW je tak prvou veľkou automobilkou, ktorá využije rozhodnutie čínskej vlády postupne uvoľniť podmienky pre zahraničných investorov na čínskom automobilovom trhu.Automobilka vo štvrtok uviedla, že svoj podiel vo firme BMW Brilliance Automotive, spoločnom podniku s čínskou firmou Brilliance China Automotive, zvýši z terajších 50 % na 75 %. Transakciu, za ktorú BMW zaplatí 3,6 miliardy eur, musia ešte schváliť akcionári čínskej firmy, ako aj regulačné úrady.Dohoda o zvýšení podielu BMW vstúpi do platnosti v roku 2022, keď súčasné pravidlá o obmedzeniach pre zahraničných investorov v spoločných podnikoch na výrobu áut prestanú platiť. Tí momentálne nesmú v spoločnom podniku vlastniť viac než 50 %.Nemecká automobilka okrem toho investuje 3 miliardy eur do zvýšenia výrobných kapacít. Súčasťou investície bude aj výstavba nového závodu. Ten by mal vyrábať konvenčné vozidlá, ale aj elektrické a hybridné autá. Práve ekologické autá by mali byť do budúcnosti kľúčové. Krajina je pre nemeckého výrobcu luxusných vozidiel najväčším trhom, pričom čínska vláda tlačí na automobilky, aby zvýšili podiel ekologickejších vozidiel v rámci celkového predaja.