BLAMÁŽ: Chorváti uštedrili v kvalifikácii EURO 2020 Slovákom debakel

Na snímke slovenský futbalista Róbert Mak (uprostred) padá pred bránou súpera počas kvalifikačného zápasu E- skupiny EURO 2020 Slovensko - Chorvátsko v Trnave v piatok 6. septembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Slovensko - Chorvátsko 0:4 (0:1)



Góly: 45. Vlašič, 47. Perišič, 72. Petkovič, 89. Lovren.



Rozhodovali: Brych - Borsch, Lupp (všetci Nemci)



18.098 divákov.



SR: Dúbravka - Valjent, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka (63. Haraslín), Lobotka - Rusnák (46. Božník), Hamšík, Mak (79. Ďuriš) - Duda



Chorvátsko: Livakovič - Bartolec, Lovren, Vida, Barišič - Modrič, Brozovič - Rebič (70. Brekalo), Vlašič (81. Badelj), Perišič - Petkovič (83. Pašalič)

Tabuľka E-skupiny:



1. Maďarsko 4 3 0 1 6:4 9



2. Chorvátsko 4 3 0 1 9:4 9



3. Wales 4 2 0 2 4:4 6



4. SLOVENSKO 4 2 0 2 7:6 6



5. Azerbajdžan 4 0 0 4 4:12 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 6. septembra (TASR) - Slovenskí futbalisti prehrali v dnešnom kvalifikačnom zápase EURO 2020 v Trnave s Chorvátskom vysoko 0:4. Zverenci českého trénera Pavla Hapala sa najbližšie predstavia v E-skupine o tri dni v Budapešti proti Maďarsku.Na trnavskom Štadióne Antona Malatinského inkasovali Slováci v 45. minúte po strele Nikolu Vlašiča a v 47. minúte aj z kopačky Ivana Perišiča. Na 3:0 pre vicemajstrov sveta zvýšil v 72. minúte po individuálnej akcii Bruno Petkovič. A v 89. minúte na konečných 0:4 upravil hlavou Dejan Lovren. Slovensko má v tabuľke po štyroch zápasoch šesť bodov, Chorváti a Maďari po deväť.V prvom polčase sa hral zaujímavý futbal s množstvom šancí. Hostia začali náporom, už v prvej minúte Dúbravku prinútil k zákroku Vlašič. Slováci pôsobili zakríknutejšie, Makov prienik s pádom v šestnástke penaltu nepriniesol. V 8. minúte nebezpečne vypálil Modrič a o pár okamihov napálil brvno Dúbravkovej brány Brozovič.Na druhej strane odpovedal štipľavou strelou Mak, Livakovič musel vyboxovať. Následne pohrozil Bartolac, ale oveľa väčšiu šancu mal v 29. minúte po rohu Vida, ku ktorému sa lopta vrátila, ale on z úplnej blízkosti prestrelil. O pár sekúnd predviedol po vysunutí od Kucku pekné sólo Duda, ale už nemal silu lepšie zakončiť.O ďalších pár okamihov sa pekným sólom prezentoval Petkovič, ale Dúbravka perfektným reflexom nohou loptu vyrazil. V 35. minúte spojnicu Dúbravkovej brány trafil Perišič a ten istý hráč o minútu z uhla opäť nebezpečne vystrelil, ale Dúbravka nohou vyrazil na roh. Chorváti išli zaslúžene do vedenia v poslednej minúte prvého polčasu, keď Vlašič dostal veľa priestoru a umiestnenou strelou k pravej tyčke otvoril skóre.Hapal do druhého polčasu poslal namiesto Rusnáka Boženíka. Domáci si nepostrážili jeho začiatok a pykali po strele Perišiča, ktorú nešťastne tečoval za chrbát Dúbravku Škriniar. Znížiť mohol Mak, no jeho strelu z uhla Livakovič vyrazil. V 54. minúte Dúbravka s námahou vyrazil strelu Petkoviča. Chorváti hrali v pohode, stále boli nebezpeční a ich akcie zaváňali ďalším gólom.Dosiahli ho v 72. minúte, keď sa Petkovič pohral so stredom domácej obrany a rutinérsky prekonal Dúbravku. Na Slovákov už "padla deka" a hostia bavili ďalšími peknými akciami. Hapalovci sa síce snažili znížiť, ale nedarilo sa im niečo vymyslieť. Naopak, inkasovať mohli po akciách striedajúcich Brekala a Pašaliča, ktorého skvele uvoľnil Modrič. Napokon ale v 89. minúte na konečných 0:4 upravil hlavou Dejan Lovren.Pavel Hapal, tréner SR:Marek Hamšík, kapitán SR:Róbert Boženík, útočník SR:Milan Škriniar, obranca SR:Zlatko Dalič, tréner Chorvátska: