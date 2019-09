V sobotu štaruje nový ročník hokejbalovej extraligy 2019/2020

Hokejbal, ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Program 1. kola, sobota 7. septembra:



11.00 h Leaders Ružinov - ŠK 98 Pruské



11.00 h Nitrianski Rytieri - LG Green Staff Bratislava



13.00 h MŠK Kežmarok - Lion Svidník



13.00 h Kometa Vrútky - HBC Košice



voľno - Jokerit Petržalka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - V sobotu odštartuje štyrmi zápasmi 32. ročník Slovenskej hokejbalovej extraligy (SHbE). Nováčikom v najvyššej súťaži je HBC Košice, liga sa však zúžila z 12 na 11 tímov. Pokračovať v nej nebudú Enviform Třinec a dlhoročný účastník ŠKB Martin.Českého zástupcu zastavili v júlovej baráži Košice a tak sa pre neho dvojročná anabáza v slovenskej lige skončila. Naopak, Košice sa vracajú do ligy opäť po dvoch rokoch. Tradičný účastník SHbE a držiteľ majstrovského titulu zo sezóny 2015/2016 z Martina nepodal prihlášku pre viaceré dôvody, tým najvážnejším je nedostatok hráčov. Turiec tak bude zastupovať iba Kometa Vrútky, majster zo sezóny 2017/2018.Košičania vo svojej premiérovej sezóne 2017/2018 obsadili v lige predposledné 11. miesto, tentokrát však túžia po väčšom úspechu. "povedal pre TASR tréner Marián Longauer. Východ republiky budú reprezentovať ešte MŠK Kežmarok a Lion Svidník. Kežmarčania zmenili domáce ihrisko, svoje zápasy budú hrať v Spišskej Belej. Z kádra im navyše odišli viaceré opory, vrátane reprezentantov a čerstvých majstrov sveta Libora Teplického a Matúša Liptáka. Úlohou MŠK je tak predovšetkým stabilizovať káder.Favoritov na titul treba hľadať medzi tímami PROTEF Považská Bystrica, Hokejmarket Skalica a Kometa Vrútky, "čiernym koňom" súťaže by mohla byť Nitra. Obhajca titulu Skalica má opäť najvyššie ciele, no v jej drese už nebudú opory ako Milan Rampáček, Michal Patinka a Ľuboš Krajsa, všetci ukončili kariéru. Do českej extraligy zamieril kanonier Richard Válek.povedal pre TASR obranca Michal Salajka.Považská Bystrica bola najaktívnejšia na letnom prestupovom trhu, okrem Kežmarčanov Teplického s Liptákom získala aj obrancu Mareka Bednára, či reprezentačného útočníka Františka Poliačka. Ambície Považanov sú jednoznačne majstrovské, aj preto manažér tímu Martin Kolek urobil pri skladbe mužstva maximum. Vrútočania môžu obom favoritom zdatne sekundovať, z kádra po uplynulej sezóne nikto neodišiel, naopak, doplnili ho Michalovia Fodrek a Tomečko z Martina. Vo Vrútkach sa však v lete venovali rekonštrukcii ihriska, čo malo vplyv na slabšiu letnú prípravu. O najlepšej príprave za uplynulé roky naopak hovoril tréner Nitrianskych Rytierov Filip Francisty pre portál hokejbal.sk: "Viacero tímov sa pred ligou pustilo do rekonštrukcie hracej plochy, pričom najzásadnejšia zmena sa týka povrchu. Plastový podklad za betón vymenia čoskoro vo Vrútkach, v Skalici, v Spišskej Belej i Považskej Bystrici, Nitra ho už má. Slovenské kluby tak reagujú na skúsenosti z Čiech, kde už na plaste hrajú všetky extraligové kluby okrem jedinej výnimky. Na rovnakom povrchu sa navyše hrajú aj majstrovstvá sveta a významné turnaje." uviedol manažér P. Bystrice Kolek.Novú sezónu mal odštartovať šláger oboch finalistov z vlaňajšej sezóny Skalica - Považská Bystrica, hostia si však musia doriešiť administratívne záležitosti a duel sa preložil na 29. septembra. Keďže je v súťaži nepárny počet mužstiev, každé kolo bude mať jeden z tímov voľno. Posledné kolo jesennej časti sa odohrá 30. novembra, jarná časť začne 29. februára. Posledné kolo základnej časti je na programe 28. marca, hneď o týždeň na to začne play off. Nového majstra SR spoznáme najneskôr 16. mája. Z ligy tento rok nikto nevypadne, dvanástku tímov doplní v sezóne 2020/2021 víťaz baráže.