Blanár chce rozšíriť spoluprácu s Vietnamom, požiadal o rozšírený bezvízový styk pre občanov SR

Štvormiliardový obrat obchodu

Bez víz len na jeden ostrov

14.5.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí chce rozšíriť spoluprácu s Vietnamom. Podľa ministra Juraja Blanára Smer-SD ) ponúka táto krajina ako jedna z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v Ázii a vo svete príležitosti na rozvoj obchodnej spolupráce so Slovenskom aj celou Európskou úniou.„Z hľadiska obchodu je Vietnam náš tretí najdôležitejší partner v Ázii a Slovensko je zase druhým najväčším obchodným partnerom Vietnamu v regióne strednej a východnej Európy,“ uviedol po utorkovom rokovaní s veľvyslancom Vietnamskej socialistickej republiky v SR Phamom Truong Giangom.Dodal, že obe krajiny majú záujem o opätovné naštartovanie prípravy tretieho zasadnutia medzivládnej komisie pre ekonomickú spoluprácu, ktoré by sa malo tento rok uskutočniť vo Vietname.Celkový obrat slovensko-vietnamskej obchodnej výmeny presiahol vlani štyri miliardy eur, pričom vietnamská ekonomika zaznamenáva ročne rast HDP až na úrovni siedmich percent.„Chceme podporiť slovenských exportérov a ich investície na tomto perspektívnom trhu a v dynamicky sa rozvíjajúcom indopacifickom regióne. Plánujeme tu posilniť ekonomický rozmer našej diplomacie,“ povedal Blanár.Rovnako vyzdvihol silné medziľudské vzťahy oboch národov s otvorenými možnosťami aj v oblasti cestovného ruchu. V roku 2024 navštívilo Vietnam 12-tisíc slovenských turistov. Momentálne môžu Slováci vycestovať bez víz len na vietnamský ostrov Phu Quoc, minister zahraničných vecí preto požiadal vietnamského veľvyslanca o rozšírenie bezvízového styku pre občanov SR do celej krajiny.Slovensko a Vietnam si tento rok pripomínajú 75. výročie nadviazania diplomatických vzťahov z čias vtedajšieho Československa a k ďalšiemu rozvoju bilaterálnych vzťahov prispejú tiež plánované návštevy na najvyššej úrovni. Veľvyslanec Pham Truong Giang zároveň poďakoval Slovenskej republike za uznanie približne 13-tisícovej vietnamskej komunity žijúcej na Slovensku za oficiálnu národnostnú menšinu.