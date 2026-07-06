|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Patrik, Patrícia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. júla 2026
Blanár hovoril s bulharskou ministerkou zahraničia o samite NATO aj o hospodárskej spolupráci
Tagy: Medzinárodné vzťahy
Obaja ministri ocenili veľmi dobrú úroveň slovensko-bulharských vzťahov a zhodli sa na potrebe otvoreného dialógu pri riešení aktuálnych európskych a medzinárodných otázok. Minister zahraničných ...
Zdieľať
6.7.2026 (SITA.sk) - Obaja ministri ocenili veľmi dobrú úroveň slovensko-bulharských vzťahov a zhodli sa na potrebe otvoreného dialógu pri riešení aktuálnych európskych a medzinárodných otázok.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár telefonoval v pondelok s bulharskou ministerkou zahraničných vecí Velislavou Petrovou-Čamovou. Hovorili o bilaterálnych vzťahoch, aktuálnych európskych a bezpečnostných témach vrátane pripravovaného samitu NATO, 21. sankčného balíka Európskej únie voči Rusku a možnostiach rozvoja hospodárskej spolupráce.
Obaja ministri ocenili veľmi dobrú úroveň slovensko-bulharských vzťahov a zhodli sa na potrebe otvoreného dialógu pri riešení aktuálnych európskych a medzinárodných otázok.
„S Bulharskom nás spájajú veľmi dobré bilaterálne vzťahy a záujem o otvorený dialóg pri riešení aktuálnych európskych a medzinárodných otázok. Nová bulharská vláda presadzuje podobne svoje záujmy ako Slovenská republika k viacerým zásadným témam,“ uviedol Blanár. Bulharská ministerka podľa rezortu diplomacie potvrdila obdobný postoj svojej krajiny k sankčným balíkom Európskej únie voči Ruskej federácii. Partneri zároveň podporili pripravovaný samit NATO v Ankare.
Blanár informoval svoju bulharskú partnerku aj o pondelkovom rokovaní s prezidentom Petrom Pellegrinim a predsedom vlády Robertom Ficom, ktoré sa týkalo pozície Slovenska pred samitom.
„Slovensko podporí pripravované závery samitu a bude pokračovať v plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z členstva v Aliancii. Naďalej však platí naša dlhodobá pozícia, že rozhodnutie o poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine je výlučne na každom členskom štáte. Slovenská republika sa preto nebude zapájať do vojenskej ani finančnej vojenskej podpory Ukrajiny,“ zdôraznil Blanár.
Témou telefonátu bola aj hospodárska spolupráca. Ministri diskutovali o možnostiach ďalšieho rozvoja investičných vzťahov a o nedávnom vstupe Bulharska do eurozóny. Blanár sa zaujímal o skúsenosti krajiny s prijatím eura a zároveň priblížil slovenskej partnerke skúsenosti Slovenska so zavedením spoločnej európskej meny. Vyjadril tiež podporu ambícii Bulharska stať sa členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Zdroj: SITA.sk - Blanár hovoril s bulharskou ministerkou zahraničia o samite NATO aj o hospodárskej spolupráci © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár telefonoval v pondelok s bulharskou ministerkou zahraničných vecí Velislavou Petrovou-Čamovou. Hovorili o bilaterálnych vzťahoch, aktuálnych európskych a bezpečnostných témach vrátane pripravovaného samitu NATO, 21. sankčného balíka Európskej únie voči Rusku a možnostiach rozvoja hospodárskej spolupráce.
Obaja ministri ocenili veľmi dobrú úroveň slovensko-bulharských vzťahov a zhodli sa na potrebe otvoreného dialógu pri riešení aktuálnych európskych a medzinárodných otázok.
„S Bulharskom nás spájajú veľmi dobré bilaterálne vzťahy a záujem o otvorený dialóg pri riešení aktuálnych európskych a medzinárodných otázok. Nová bulharská vláda presadzuje podobne svoje záujmy ako Slovenská republika k viacerým zásadným témam,“ uviedol Blanár. Bulharská ministerka podľa rezortu diplomacie potvrdila obdobný postoj svojej krajiny k sankčným balíkom Európskej únie voči Ruskej federácii. Partneri zároveň podporili pripravovaný samit NATO v Ankare.
Blanár informoval svoju bulharskú partnerku aj o pondelkovom rokovaní s prezidentom Petrom Pellegrinim a predsedom vlády Robertom Ficom, ktoré sa týkalo pozície Slovenska pred samitom.
„Slovensko podporí pripravované závery samitu a bude pokračovať v plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z členstva v Aliancii. Naďalej však platí naša dlhodobá pozícia, že rozhodnutie o poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine je výlučne na každom členskom štáte. Slovenská republika sa preto nebude zapájať do vojenskej ani finančnej vojenskej podpory Ukrajiny,“ zdôraznil Blanár.
Témou telefonátu bola aj hospodárska spolupráca. Ministri diskutovali o možnostiach ďalšieho rozvoja investičných vzťahov a o nedávnom vstupe Bulharska do eurozóny. Blanár sa zaujímal o skúsenosti krajiny s prijatím eura a zároveň priblížil slovenskej partnerke skúsenosti Slovenska so zavedením spoločnej európskej meny. Vyjadril tiež podporu ambícii Bulharska stať sa členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Zdroj: SITA.sk - Blanár hovoril s bulharskou ministerkou zahraničia o samite NATO aj o hospodárskej spolupráci © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Medzinárodné vzťahy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Top foto dňa (6. júl 2026): Jazzový Festival, horúčavy v Indii, 3D socha, domáca politika a módna prehliadka
Top foto dňa (6. júl 2026): Jazzový Festival, horúčavy v Indii, 3D socha, domáca politika a módna prehliadka
<< predchádzajúci článok
Nádvorie Mirbachovho paláca v Bratislave prešlo po viac ako 50 rokoch veľkou obnovou
Nádvorie Mirbachovho paláca v Bratislave prešlo po viac ako 50 rokoch veľkou obnovou