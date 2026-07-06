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06. júla 2026
Nádvorie Mirbachovho paláca v Bratislave prešlo po viac ako 50 rokoch veľkou obnovou
Tagy: Mirbachov palác
Obnova nádvoria spája rešpekt k historickému dedičstvu s potrebami moderných návštevníkov. Galéria mesta Bratislavy ...
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6.7.2026 (SITA.sk) - Obnova nádvoria spája rešpekt k historickému dedičstvu s potrebami moderných návštevníkov.
Galéria mesta Bratislavy obnovila nádvorie Mirbachovho paláca, významnej rokokovej kultúrnej pamiatky. Renovácia fasády, vrátane 459 metrov štvorcových plôch a 22 historických okien prichádza po viac ako 50 rokoch od poslednej väčšej obnovy v 60. a 70. rokoch minulého storočia.
Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a mesta Bratislavy v rámci Programu Slovensko. Výdavky na obnovu dosiahli takmer 533-tisíc eur, pričom viac ako 213-tisíc eur pochádza z prostriedkov Európskej únie, takmer 240-tisíc eur zo štátneho rozpočtu a takmer 80-tisíc je z vlastných zdrojov Galérie mesta Bratislavy.
Ako informovali z Galérie mesta Bratislavy, okrem obnovy fasády a architektonických detailov zahŕňala revitalizácia tiež rekonštrukciu rozvodov vody a inštaláciu štruktúrovanej kabeláže na nádvorí. Významnou časťou modernizácie bola aj realizácia bezbariérových riešení, ako reliéfna orientačná mapa, vodiace línie, navigačný systém a zvukové majáky pre zrakovo postihnutých. Pre osoby so sluchovým znevýhodnením sú k dispozícii indukčné slučky a videá v slovenskom posunkovom jazyku.
„Našou ambíciou je, aby Mirbachov palác zostal nielen vzácnou historickou pamiatkou, ale aj otvoreným a dostupným miestom pre všetkých,“ uviedla riaditeľka Galérie mesta Bratislavy Katarína Trnovská. Dodala, že obnova nádvoria spája rešpekt k historickému dedičstvu s potrebami moderných návštevníkov a ponúka služby ako kaviareň, kníhkupectvo a bezpečný priestor ateliéru pre všetky vekové kategórie.
Zdroj: SITA.sk - Nádvorie Mirbachovho paláca v Bratislave prešlo po viac ako 50 rokoch veľkou obnovou © SITA Všetky práva vyhradené.
Galéria mesta Bratislavy obnovila nádvorie Mirbachovho paláca, významnej rokokovej kultúrnej pamiatky. Renovácia fasády, vrátane 459 metrov štvorcových plôch a 22 historických okien prichádza po viac ako 50 rokoch od poslednej väčšej obnovy v 60. a 70. rokoch minulého storočia.
Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a mesta Bratislavy v rámci Programu Slovensko. Výdavky na obnovu dosiahli takmer 533-tisíc eur, pričom viac ako 213-tisíc eur pochádza z prostriedkov Európskej únie, takmer 240-tisíc eur zo štátneho rozpočtu a takmer 80-tisíc je z vlastných zdrojov Galérie mesta Bratislavy.
Ako informovali z Galérie mesta Bratislavy, okrem obnovy fasády a architektonických detailov zahŕňala revitalizácia tiež rekonštrukciu rozvodov vody a inštaláciu štruktúrovanej kabeláže na nádvorí. Významnou časťou modernizácie bola aj realizácia bezbariérových riešení, ako reliéfna orientačná mapa, vodiace línie, navigačný systém a zvukové majáky pre zrakovo postihnutých. Pre osoby so sluchovým znevýhodnením sú k dispozícii indukčné slučky a videá v slovenskom posunkovom jazyku.
„Našou ambíciou je, aby Mirbachov palác zostal nielen vzácnou historickou pamiatkou, ale aj otvoreným a dostupným miestom pre všetkých,“ uviedla riaditeľka Galérie mesta Bratislavy Katarína Trnovská. Dodala, že obnova nádvoria spája rešpekt k historickému dedičstvu s potrebami moderných návštevníkov a ponúka služby ako kaviareň, kníhkupectvo a bezpečný priestor ateliéru pre všetky vekové kategórie.
Zdroj: SITA.sk - Nádvorie Mirbachovho paláca v Bratislave prešlo po viac ako 50 rokoch veľkou obnovou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Mirbachov palác
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