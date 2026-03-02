|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 2.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anežka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. marca 2026
Blanár koordinuje bezpečnostné opatrenia s veľvyslancami SR na Blízkom východe, tí situáciu aktívne monitorujú – FOTO
Tagy: Konflikt Izrael - Irán Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR napätie na Blízkom východe
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár koordinuje postup s veľvyslancami Slovenskej republiky na Blízkom východe v súvislosti s aktuálnou ...
Zdieľať
2.3.2026 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár koordinuje postup s veľvyslancami Slovenskej republiky na Blízkom východe v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou v regióne. Veľvyslanectvá SR sú v plnej pohotovosti a aktívne monitorujú situáciu.
„S vedúcimi našich zastupiteľských úradov sme v kontakte od samotného vypuknutia konfliktu. Uistili ma, že spoločne s našimi kolegyňami a kolegami na veľvyslanectvách sú v poriadku a situáciu priebežne monitorujú,“ potvrdil po telefonátoch s veľvyslancami minister. Dodal, že nateraz medzi zranenými nie sú evidované žiadni občania Slovenska.
V reakcii na bezpečnostnú situáciu v Izraeli minister rozhodol o dočasnom uzavretí Slovenského inštitútu v Jeruzaleme a evakuácii jeho pracovníkov na Slovensko cez Jordánsko. Veľvyslankyňa SR Barbora Mešťanová zdôraznila, že zamestnanci postupujú disciplinovane a riadia sa platnými bezpečnostnými pokynmi.
Rovnako minister rozhodol o evakuácii personálu Veľvyslanectva SR v Teheráne do azerbajdžanského Baku. Veľvyslanec Juraj Siváček informoval, že v Teheráne je momentálne prítomná väčšina zastupiteľských úradov členských štátov EÚ.
Počet slovenských občanov registrovaných v Spojených arabských emirátoch stúpol na takmer 3 500, pričom tam žije aj početná slovenská menšina. Veľvyslanec Pavol Pánis upozornil na potrebu ostražitosti, najmä v zónach s americkými objektmi, ktoré boli cieľom útokov v okolí Dubaja a Abú Zabí.
Minister Blanár sa spojil aj s veľvyslancom v Libanone Valérom Frankom, ktorý potvrdil bezproblémový chod zastupiteľského úradu, a s veľvyslancom na Cypre Martinom Bezákom, s ktorým diskutoval o útoku na britskú vojenskú základňu Akrotiri. Situácia na Cypre je podľa veľvyslanca bezpečná, občanov však vyzval k sledovaniu aktuálnych správ a obmedzení, najmä v leteckej doprave.
Minister Blanár ocenil spoluprácu s krajinami Blízkeho východu pri plánovanej realizácii evakuačných letov. Všetky cestovné odporúčania sú dostupné na webovej stránke ministerstva https://www.mzv.sk/web/sk/cestovanie a na stránkach zastupiteľských úradov v sekcii Cestovanie/Oznamy a upozornenia pred cestou.
Slovenským občanom sa odporúča využiť službu dobrovoľnej registrácie prostredníctvom webu https://www.mzv.sk/web/sk/sluzby/ak-cestujete-do-zahranicia/registracia-pred-cestou-do-zahranicia alebo mobilnej aplikácie Svetobežka. V prípade núdze môžu občania kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978, ktoré je k dispozícii nonstop.
Zdroj: SITA.sk - Blanár koordinuje bezpečnostné opatrenia s veľvyslancami SR na Blízkom východe, tí situáciu aktívne monitorujú – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dočasné uzavretie Slovenského inštitútu v Jeruzaleme
„S vedúcimi našich zastupiteľských úradov sme v kontakte od samotného vypuknutia konfliktu. Uistili ma, že spoločne s našimi kolegyňami a kolegami na veľvyslanectvách sú v poriadku a situáciu priebežne monitorujú,“ potvrdil po telefonátoch s veľvyslancami minister. Dodal, že nateraz medzi zranenými nie sú evidované žiadni občania Slovenska.
V reakcii na bezpečnostnú situáciu v Izraeli minister rozhodol o dočasnom uzavretí Slovenského inštitútu v Jeruzaleme a evakuácii jeho pracovníkov na Slovensko cez Jordánsko. Veľvyslankyňa SR Barbora Mešťanová zdôraznila, že zamestnanci postupujú disciplinovane a riadia sa platnými bezpečnostnými pokynmi.
Rovnako minister rozhodol o evakuácii personálu Veľvyslanectva SR v Teheráne do azerbajdžanského Baku. Veľvyslanec Juraj Siváček informoval, že v Teheráne je momentálne prítomná väčšina zastupiteľských úradov členských štátov EÚ.
Počet slovenských občanov registrovaných v Spojených arabských emirátoch stúpol na takmer 3 500, pričom tam žije aj početná slovenská menšina. Veľvyslanec Pavol Pánis upozornil na potrebu ostražitosti, najmä v zónach s americkými objektmi, ktoré boli cieľom útokov v okolí Dubaja a Abú Zabí.
Plánovanie evakuačných letov
Minister Blanár sa spojil aj s veľvyslancom v Libanone Valérom Frankom, ktorý potvrdil bezproblémový chod zastupiteľského úradu, a s veľvyslancom na Cypre Martinom Bezákom, s ktorým diskutoval o útoku na britskú vojenskú základňu Akrotiri. Situácia na Cypre je podľa veľvyslanca bezpečná, občanov však vyzval k sledovaniu aktuálnych správ a obmedzení, najmä v leteckej doprave.
Minister Blanár ocenil spoluprácu s krajinami Blízkeho východu pri plánovanej realizácii evakuačných letov. Všetky cestovné odporúčania sú dostupné na webovej stránke ministerstva https://www.mzv.sk/web/sk/cestovanie a na stránkach zastupiteľských úradov v sekcii Cestovanie/Oznamy a upozornenia pred cestou.
Slovenským občanom sa odporúča využiť službu dobrovoľnej registrácie prostredníctvom webu https://www.mzv.sk/web/sk/sluzby/ak-cestujete-do-zahranicia/registracia-pred-cestou-do-zahranicia alebo mobilnej aplikácie Svetobežka. V prípade núdze môžu občania kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978, ktoré je k dispozícii nonstop.
Zdroj: SITA.sk - Blanár koordinuje bezpečnostné opatrenia s veľvyslancami SR na Blízkom východe, tí situáciu aktívne monitorujú – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Konflikt Izrael - Irán Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR napätie na Blízkom východe
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Vláda chystá evakuáciu Slovákov z Blízkeho východu, prvé repatriačné lety sú už naplánované
Vláda chystá evakuáciu Slovákov z Blízkeho východu, prvé repatriačné lety sú už naplánované