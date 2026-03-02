Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 2.3.2026
 24hod.sk    Z domova

02. marca 2026

Blanár koordinuje bezpečnostné opatrenia s veľvyslancami SR na Blízkom východe, tí situáciu aktívne monitorujú – FOTO


Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár koordinuje postup s veľvyslancami Slovenskej republiky na Blízkom východe v súvislosti s aktuálnou ...



Zdieľať
6735f572ad3c9861031939 676x451 2.3.2026 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár koordinuje postup s veľvyslancami Slovenskej republiky na Blízkom východe v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou v regióne. Veľvyslanectvá SR sú v plnej pohotovosti a aktívne monitorujú situáciu.

Dočasné uzavretie Slovenského inštitútu v Jeruzaleme


S vedúcimi našich zastupiteľských úradov sme v kontakte od samotného vypuknutia konfliktu. Uistili ma, že spoločne s našimi kolegyňami a kolegami na veľvyslanectvách sú v poriadku a situáciu priebežne monitorujú,“ potvrdil po telefonátoch s veľvyslancami minister. Dodal, že nateraz medzi zranenými nie sú evidované žiadni občania Slovenska.

V reakcii na bezpečnostnú situáciu v Izraeli minister rozhodol o dočasnom uzavretí Slovenského inštitútu v Jeruzaleme a evakuácii jeho pracovníkov na Slovensko cez Jordánsko. Veľvyslankyňa SR Barbora Mešťanová zdôraznila, že zamestnanci postupujú disciplinovane a riadia sa platnými bezpečnostnými pokynmi.


Rovnako minister rozhodol o evakuácii personálu Veľvyslanectva SR v Teheráne do azerbajdžanského Baku. Veľvyslanec Juraj Siváček informoval, že v Teheráne je momentálne prítomná väčšina zastupiteľských úradov členských štátov EÚ.

Počet slovenských občanov registrovaných v Spojených arabských emirátoch stúpol na takmer 3 500, pričom tam žije aj početná slovenská menšina. Veľvyslanec Pavol Pánis upozornil na potrebu ostražitosti, najmä v zónach s americkými objektmi, ktoré boli cieľom útokov v okolí Dubaja a Abú Zabí.

Plánovanie evakuačných letov


Minister Blanár sa spojil aj s veľvyslancom v Libanone Valérom Frankom, ktorý potvrdil bezproblémový chod zastupiteľského úradu, a s veľvyslancom na Cypre Martinom Bezákom, s ktorým diskutoval o útoku na britskú vojenskú základňu Akrotiri. Situácia na Cypre je podľa veľvyslanca bezpečná, občanov však vyzval k sledovaniu aktuálnych správ a obmedzení, najmä v leteckej doprave.

Minister Blanár ocenil spoluprácu s krajinami Blízkeho východu pri plánovanej realizácii evakuačných letov. Všetky cestovné odporúčania sú dostupné na webovej stránke ministerstva https://www.mzv.sk/web/sk/cestovanie a na stránkach zastupiteľských úradov v sekcii Cestovanie/Oznamy a upozornenia pred cestou.


Slovenským občanom sa odporúča využiť službu dobrovoľnej registrácie prostredníctvom webu https://www.mzv.sk/web/sk/sluzby/ak-cestujete-do-zahranicia/registracia-pred-cestou-do-zahranicia alebo mobilnej aplikácie Svetobežka. V prípade núdze môžu občania kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978, ktoré je k dispozícii nonstop.


Zdroj: SITA.sk - Blanár koordinuje bezpečnostné opatrenia s veľvyslancami SR na Blízkom východe, tí situáciu aktívne monitorujú – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

