Pondelok 2.3.2026
Meniny má Anežka
Denník - Správy
02. marca 2026
Vláda chystá evakuáciu Slovákov z Blízkeho východu, prvé repatriačné lety sú už naplánované
Akonáhle sa nám otvorí letová zóna, budeme posielať lety do krajín, odkiaľ budeme postupne sťahovať tých občanov SR, ktorí o to prejavia záujem. Predseda vlády
2.3.2026 (SITA.sk) - Akonáhle sa nám otvorí letová zóna, budeme posielať lety do krajín, odkiaľ budeme postupne sťahovať tých občanov SR, ktorí o to prejavia záujem. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) to uviedol v pondelok v Košiciach.
„Riešime ľudské príbehy. Máme v zahraničí množstvo ľudí, ktorí vycestovali za dovolenkami, ale aj ľudí, ktorí sú v zahraničí za prácou, v oblasti, ktorá je dnes pod veľkým tlakom vojnového konfliktu,“ povedal. Spomenul aj eskaláciu situácie s ropou a s tým súvisiaci tlak na rast cien ako ropy, tak aj pohonných hmôt.
Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Krátko nato predseda Národnej rady Richard Raši (Hlas-SD) uviedol, že zatiaľ nedisponuje informáciou o tom, že by mala zasadať Bezpečnostná rada SR. „Prioritou bude repatriovať našich občanov z tohto regiónu. Vieme, že ich je viac ako 2 500. V Dubaji je ich niekoľko desiatok, v Katare, v Bahrajne, máme občanov aj v Ománe,“ povedal.
Predpokladá, že časť z nich sa vráti po vlastnej osi, keď sa pre lety otvorí nebo. „Ale časť z nich bude mať problém, lebo sú uviaznutí, a tých by mal repatriovať štát,“ podotkol. Raši priblížil, že dostal informáciu, že prvé lety, už v týchto hodinách, absolvuje Česká republika.
Zdôraznil, že je potrebné, aby sa slovenskí občania zaregistrovali a boli pripravení, keď sa začnú repatriačné lety. „Ale nikto nevie, kedy sa to reálne rozbehne, lebo vývoj vojny je nepredvídateľný,“ povedal. Repatriačných letov podľa jeho slov bude toľko, koľko bude potrebné.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v pondelok dopoludnia na sociálnej sieti avizoval, že v utorok ráno odlietajú z Bratislavy pre slovenských občanov, ktorí sa nachádzajú na Blízkom východe.
„Naším cieľom je zabezpečiť, aby sa každý, kto sa chce vrátiť domov, mohol bezpečne dostať na Slovensko. Prvá rotácia odlieta z Bratislavy v utorok o 8:10 miestneho času do Ammánu v Jordánsku. Návrat na Slovensko je plánovaný o 15:00 miestneho času z letiska Queen Alia International Airport,“ uviedol.
Útok na Irán spustil vo svete vlnu protestov (fotografie)
Dodal, že pripravené sú aj ďalšie dve rotácie v ranných hodinách. V stredu 4. marca opäť do Ammánu a vo štvrtok 5. marca do Maskatu v Ománe. „Letecký útvar je v nepretržitej pohotovosti a pripravený okamžite reagovať podľa vývoja bezpečnostnej situácie v regióne. Bezpečnosť občanov je pre nás priorita,“ zdôraznil.
Vojnový konflikt
Nepredvídateľný vývoj
