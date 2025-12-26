Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

26. decembra 2025

Blanár má reagovať na útok na slovenskú loď v Odeskej oblasti. Remišová vyzýva, aby si predvolal ruského veľvyslanca


Počas ruských dronových útokov, ktoré zasiahli v noci na piatok prístavy v ukrajinskej Odeskej oblasti, bola podľa ukrajinského vicepremiéra



26.12.2025 (SITA.sk) -

Počas ruských dronových útokov, ktoré zasiahli v noci na piatok prístavy v ukrajinskej Odeskej oblasti, bola podľa ukrajinského vicepremiéra Oleksija Kulebu poškodená aj loď plávajúca pod slovenskou vlajkou.



Viac o téme: Vojna na Ukrajine




V oblasti boli zasiahnuté viaceré objekty civilnej infraštruktúry vrátane výťahov, skladov a člnov. Zraneniam osôb sa podľa Kulebu podarilo predísť, no škody vznikli aj v ďalších regiónoch vrátane Mykolajivskej a Volynskej oblasti.





K incidentu sa vyjadrila aj slovenská opozícia. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá je zároveň členkou parlamentného výboru pre európske záležitosti, žiada ministra zahraničných vecí Juraja Blanára o predvolanie ruského veľvyslanca a vyjadrenie oficiálneho protestu voči útoku.



„V dôsledku ruských vojnových kriminálnych aktivít bola podľa ukrajinských predstaviteľov poškodená loď pod slovenskou vlajkou. Vyzývam ministra zahraničných vecí Blanára, aby sa vrátil z dovolenky, okamžite si predvolal ruského veľvyslanca a tlmočil protest proti pokračujúcej vojnovej agresii. Ak tak neurobí, v plnej miere sa potvrdí, že súčasná vládna moc podporuje vojnu a kolaboruje s nepriateľskou mocnosťou, konajúc proti záujmom Slovenskej republiky,“ uviedla Remišová v stanovisku pre médiá.




Zdroj: SITA.sk - Blanár má reagovať na útok na slovenskú loď v Odeskej oblasti. Remišová vyzýva, aby si predvolal ruského veľvyslanca © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister zahraničných vecí Opozícia Politika Predsedníčka strany Za ľudí Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
