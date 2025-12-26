|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 26.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Štefan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. decembra 2025
Blanár má reagovať na útok na slovenskú loď v Odeskej oblasti. Remišová vyzýva, aby si predvolal ruského veľvyslanca
Počas ruských dronových útokov, ktoré zasiahli v noci na piatok prístavy v ukrajinskej Odeskej oblasti, bola podľa ukrajinského vicepremiéra
Zdieľať
Počas ruských dronových útokov, ktoré zasiahli v noci na piatok prístavy v ukrajinskej Odeskej oblasti, bola podľa ukrajinského vicepremiéra Oleksija Kulebu poškodená aj loď plávajúca pod slovenskou vlajkou.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
V oblasti boli zasiahnuté viaceré objekty civilnej infraštruktúry vrátane výťahov, skladov a člnov. Zraneniam osôb sa podľa Kulebu podarilo predísť, no škody vznikli aj v ďalších regiónoch vrátane Mykolajivskej a Volynskej oblasti.
⚡️Ports in #Ukraine’s #Odesa Oblast were under continuous #Russian strikes throughout the night, said Ukraine’s Deputy Prime Minister for Restoration, Oleksii Kuleba.
As a result of drone strikes, grain elevators, warehouses of civilian enterprises, a barge, and vessels flying… pic.twitter.com/97f5LEOYOD
— UkraineWorld (@ukraine_world) December 26, 2025
K incidentu sa vyjadrila aj slovenská opozícia. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá je zároveň členkou parlamentného výboru pre európske záležitosti, žiada ministra zahraničných vecí Juraja Blanára o predvolanie ruského veľvyslanca a vyjadrenie oficiálneho protestu voči útoku.
„V dôsledku ruských vojnových kriminálnych aktivít bola podľa ukrajinských predstaviteľov poškodená loď pod slovenskou vlajkou. Vyzývam ministra zahraničných vecí Blanára, aby sa vrátil z dovolenky, okamžite si predvolal ruského veľvyslanca a tlmočil protest proti pokračujúcej vojnovej agresii. Ak tak neurobí, v plnej miere sa potvrdí, že súčasná vládna moc podporuje vojnu a kolaboruje s nepriateľskou mocnosťou, konajúc proti záujmom Slovenskej republiky,“ uviedla Remišová v stanovisku pre médiá.
Zdroj: SITA.sk - Blanár má reagovať na útok na slovenskú loď v Odeskej oblasti. Remišová vyzýva, aby si predvolal ruského veľvyslanca © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Polícia vyšetruje vraždu muža v Dolnej Krupej, podozrivú osobu zadržali – FOTO