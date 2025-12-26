|
26. decembra 2025
Polícia vyšetruje vraždu muža v Dolnej Krupej, podozrivú osobu zadržali – FOTO
Polícia od skorých ranných hodín preveruje oznámenie o násilnom úmrtí muža v Dolnej Krupej v okrese Trnava. Podľa prvých zistení polície muž zomrel v miestnej časti Potôčky na následky konania inej osoby. ...
Zdieľať
26.12.2025 (SITA.sk) - Polícia od skorých ranných hodín preveruje oznámenie o násilnom úmrtí muža v Dolnej Krupej v okrese Trnava. Podľa prvých zistení polície muž zomrel v miestnej časti Potôčky na následky konania inej osoby. Podozrivá osoba skončila v rukách polície.
„Verejnosť môžeme uistiť, že v súvislosti s danou udalosťou im nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý spolu s výjazdovou skupinou vykonáva na mieste neodkladné a neopakovateľné úkony,“ informovala trnavská polícia.
Bližšie informácie poskytne hneď, ako to vyšetrovanie prípadu umožní.
Zdroj: SITA.sk - Polícia vyšetruje vraždu muža v Dolnej Krupej, podozrivú osobu zadržali – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
