 24hod.sk    Z domova

26. decembra 2025

Polícia vyšetruje vraždu muža v Dolnej Krupej, podozrivú osobu zadržali – FOTO


Polícia od skorých ranných hodín preveruje oznámenie o násilnom úmrtí muža v Dolnej Krupej v okrese Trnava. Podľa prvých zistení polície muž zomrel v miestnej časti Potôčky na následky konania inej osoby. ...



26.12.2025 (SITA.sk) - Polícia od skorých ranných hodín preveruje oznámenie o násilnom úmrtí muža v Dolnej Krupej v okrese Trnava. Podľa prvých zistení polície muž zomrel v miestnej časti Potôčky na následky konania inej osoby. Podozrivá osoba skončila v rukách polície.


„Verejnosť môžeme uistiť, že v súvislosti s danou udalosťou im nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý spolu s výjazdovou skupinou vykonáva na mieste neodkladné a neopakovateľné úkony,“ informovala trnavská polícia.

Bližšie informácie poskytne hneď, ako to vyšetrovanie prípadu umožní.


Zdroj: SITA.sk - Polícia vyšetruje vraždu muža v Dolnej Krupej, podozrivú osobu zadržali – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

