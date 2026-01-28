Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 28.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alfonz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. januára 2026

Blanár mieri do Bruselu, Rada EÚ pre zahraničné veci otvorí vojnu na Ukrajine aj globálny výhľad na rok 2026


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí pracovná cesta Rada EÚ Vojna na Ukrajine

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) absolvuje vo štvrtok 29. januára pracovný program v Bruseli, ...



Zdieľať
blanar 1 676x451 28.1.2026 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) absolvuje vo štvrtok 29. januára pracovný program v Bruseli, kde bude zastupovať Slovensko na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci (FAC). Ako informoval rezort zahraničia, hlavnými témami rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie budú vojna na Ukrajine, vývoj na Blízkom východe a v Iráne či situácia v regióne Veľkých jazier, teda v USA.


V úvode zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci budú viesť ministri neformálnu diskusiu o aktuálnom vývoji vo svete a strategickom výhľade na rok 2026. Počas pracovaného obeda sa bude konať rokovanie s vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre ľudské práva Volkerom Türkom.


Zdroj: SITA.sk - Blanár mieri do Bruselu, Rada EÚ pre zahraničné veci otvorí vojnu na Ukrajine aj globálny výhľad na rok 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí pracovná cesta Rada EÚ Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Polícia po rozsiahlej protidrogovej akcii obvinila päť osôb. Zaistili kokaín, metamfetamín aj peniaze – FOTO
<< predchádzajúci článok
Od 1. februára sa na Slovensku zvyšujú dane na tabakové výrobky. Koľko bude stáť krabička cigariet?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 