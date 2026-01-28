|
Streda 28.1.2026
28. januára 2026
Blanár mieri do Bruselu, Rada EÚ pre zahraničné veci otvorí vojnu na Ukrajine aj globálny výhľad na rok 2026
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí pracovná cesta Rada EÚ Vojna na Ukrajine
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) absolvuje vo štvrtok 29. januára pracovný program v Bruseli, ...
28.1.2026 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) absolvuje vo štvrtok 29. januára pracovný program v Bruseli, kde bude zastupovať Slovensko na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci (FAC). Ako informoval rezort zahraničia, hlavnými témami rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie budú vojna na Ukrajine, vývoj na Blízkom východe a v Iráne či situácia v regióne Veľkých jazier, teda v USA.
V úvode zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci budú viesť ministri neformálnu diskusiu o aktuálnom vývoji vo svete a strategickom výhľade na rok 2026. Počas pracovaného obeda sa bude konať rokovanie s vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre ľudské práva Volkerom Türkom.
