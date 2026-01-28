|
Streda 28.1.2026
Meniny má Alfonz
Denník - Správy
28. januára 2026
Polícia po rozsiahlej protidrogovej akcii obvinila päť osôb. Zaistili kokaín, metamfetamín aj peniaze – FOTO
V rámci rozsiahlej protidrogovej akcie obvinili päť osôb. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave
28.1.2026 (SITA.sk) - V rámci rozsiahlej protidrogovej akcie obvinili päť osôb. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Katarína Bartošová o veľkej protidrogovej akcii informovala v utorok 27. januára.
Spresnila, že akcia bola vykonaná v pondelok 26. januára na základe niekoľkomesačnej operatívno-pátracej činnosti policajtov odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave v súčinnosti s policajtmi Národnej protidrogovej jednotky Prezídia PZ. Na realizácii sa podieľali aj trnavskí policajti a príslušníci Finančnej správy SR.
Polícia spresnila, že v rámci akcie na niekoľkých miestach v Bratislavskom a Trnavskom kraji zadržali viacero osôb. Päť z nich bolo následne aj obvinených. Policajti zaistili aj štyri kilogramy metamfetamínu, štyridsať gramov kokaínu a finančné prostriedky vo výške takmer 170-tisíc eur.
"Všetkým piatim osobám vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave vzniesol obvinenie za závažnú drogovú trestnú činnosť, konkrétne pre trestný čin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou, spáchaný formou spolupáchateľstva," informovala polícia. V súčasnosti vykonávajú policajti bratislavskej krajskej kriminálky aj naďalej procesné úkony.
Zdroj: SITA.sk - Polícia po rozsiahlej protidrogovej akcii obvinila päť osôb. Zaistili kokaín, metamfetamín aj peniaze – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
