Blanár neodsúdením severokórejských dodávok rakiet Rusku ublížil Slovensku, Valášek chce počuť vysvetlenie

Ministri zahraničných vecí 47 krajín sveta v spoločnom vyhlásení odsúdili dodávky balistických rakiet Rusku zo strany Severnej Kórey. Jedine Slovensko a Maďarsko sa odmietli pridať k všetkým ostatným štátom Európskej únie, ale tiež k USA, Kanade, Austrálii, Veľkej Británii, Japonsku, Argentíne a mnohým ďalším krajinám, ktoré jednoznačne odmietli porušovanie viacerých rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, ktoré zakazujú obchodovanie so Severnou Kóreou v oblasti balistických rakiet a ďalších zbraní a vojenských materiálov.





17.1.2024 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár svojim rozhodnutím nepridať sa k odsúdeniu severokórejských dodávok rakiet Rusku oslabil prestíž Slovenska a ublížil jeho záujmom.Vyhlásil to podpredseda Progresívneho Slovenska a podpredseda zahraničného výboru parlamentu Tomáš Valášek V tejto súvislosti zároveň na stredu inicioval mimoriadne zasadnutie výboru, na ktorom bude chcieť počuť od ministra vysvetlenie.„K vyhláseniu sa pridali všetky štáty EÚ a NATO okrem troch – Maďarska, Turecka a práve Slovenska. Vláda Viktora Orbána sa pritom systematicky stavia na stranu Ruska; prezident Turecka zas v teroristoch z Hamasu vidí bojovníkov za slobodu. Toto je spoločnosť, v ktorej sme sa ocitli,“ poznamenal Valášek.Ako ďalej uviedol, svojím rozhodnutím Blanár zaradil Slovensko do zúfalej menšiny civilizovaných krajín a urobil tak s plným vedomím, že to bude mať úplne predvídateľné následky pre našu reputáciu.Valášek zároveň odmieta Blanárov argument, podľa ktorého sa k odsúdeniu Slovensko nepridalo, lebo nemalo dostatok dôkazov o severokórejských dodávkach rakiet. V novembri totiž o dodávkach informovala Južná Kórea a začiatkom tohto roka aj americká vláda.„Veľká väčšina slobodných krajín považovala tieto informácie za natoľko alarmujúce, že kroky ruských a severokórejských diktátorov rázne odsúdili. Fico a jeho vláda nás ťahajú do medzinárodnej izolácie ešte rýchlejšie, ako predpokladali aj tí najväčší pesimisti. Vo štvrtok na námestiach ukážme, že im to nedovolíme," dodal Valášek.