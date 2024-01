Chystané uznesenie europarlamentu o právnom štáte na Slovensku je podľa Beňovej plné výmyslov

Pozastavenie platieb

Politický súboj opozície s koalíciou





Európsky parlament bude v stredu hlasovať o uznesení, ktoré kritizuje návrh novely Trestného zákona z dielne vlády Roberta Fica (Smer-SD). Text, ktorý uzatvára rozpravu v pléne z 13. decembra, vyjadruje obavy europoslancov zo schopnosti Slovenska bojovať proti korupcii a chrániť finančné záujmy EÚ, ak bude schválená navrhnutá novela Trestného zákona.





17.1.2024 (SITA.sk) - Pripravované uznesenie Európskeho parlamentu (EP) o právnom štáte na Slovensku je plné výmyslov a poloprávd. V stanovisku to skonštatovala europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD ) s tým, že opoziční predstavitelia si pri jeho formulovaní dali obzvlášť záležať na tom, aby čo najviac poškodili reputáciu svojej vlastnej krajiny.„Prehrali voľby, odmietajú sa s tým zmieriť, túžia po pomste a skalopevne sa držia hesla ´čím horšie tým lepšie´, a to bez ohľadu na dôsledky,“ vyhlásila Beňová.Dodala, že cieľom opozície je vydierať európske inštitúcie a účelovo manipulovať existujúce pravidlá tak, aby čo najskôr došlo k pozastaveniu platieb učených na vyrovnávanie rozdielov v rámci slovenských regiónov, rozvoj v sociálnej oblasti, podporu poľnohospodárstva, školstva či zdravotníctva.„Predkladanie zavádzajúcich rezolúcií voči vlastnej krajine je nielen nevkusným precedensom, ale je to najmä prejav politickej nezrelosti a absolútnej amorálnosti," uviedla Beňová.Europoslankyňa v tejto súvislosti skonštatovala, že politický súboj opozície s koalíciou na domácej úrovni je súčasťou demokracie a v mnohých ohľadoch vie byť prospešný.„Prenášanie vzájomných sporov a nevraživosti ako aj snaha opozičných predstaviteľov úmyselne škodiť vlastnej krajine na medzinárodnej úrovni je len zákerným, nepremysleným hazardom, na ktorý nedoplatí koalícia, poškodení však môžu byť predovšetkým občania," dodala Beňová.