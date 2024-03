Blanár nestíha žehliť Ficove správanie, výkon zahraničnej politiky podľa SaS dvíha ľudí zo stoličky

Blanár nedokáže žehliť Ficove správanie

Slovenská diplomacia je agresívna

Môžeme prísť o eurofondy

7.3.2024 (SITA.sk) - Výkon zahraničnej politiky v rukách Smeru-SD dvíha ľudí zo stoličky. Vyhlásila to strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá vníma najnovšie správy o slovenskej zahraničnej politike ako alarmujúce.Predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling spomenul napríklad výkon slovenskej diplomacie na úrovni krajín V4, stretnutie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) s ruským šéfom diplomacie Sergejom Lavrovom , urážanie holandských partnerov a tiež koniec blízkych vzťahov Slovenska s Českou republikou.„Je to výpočet hanebnej zahraničnej politiky Slovenska len za posledných pár dní," zdôraznil Gröhling a vyhlásil, že Blanár ako minister zahraničných vecí nedokáže „žehliť Ficove správanie a svojím konaním pomáha zhoršovať renomé Slovenska v zahraničí".„Na Slovensku sa kompletne zbúrala zahranično-politická orientácia. Od našich spojencov a partnerov sme sa odklonili smerom k Orbánovi a Putinovi," vyhlásil poslanec Juraj Krúpa (SaS) a doplnil, že spojenci budú so Slovenskom postupne tlmiť vzťahy, čím sa Slovensko dostane ešte do väčšej izolácie.Podľa poslanca zo zahraničia prichádza čoraz viac indícií, že agresívna domáca politika vlády Roberta Fica (Smer-SD) spolu s aplikáciou kremeľských záujmov v tej zahraničnej je pre vyspelý svet neakceptovateľná.Ako ďalej SaS uviedla, slovenská diplomacia sa zmenila na nepredvídateľnú a agresívnu. Podľa Krúpu je predvolanie si holandskej veľvyslankyne pre konferenciu v Česku nepochopiteľným krokom.„Je to absurdné aj preto, že Blanár s Ficom neustále živia myšlienku, že o osude Ukrajiny by mali rozhodnúť svetové mocnosti. A celkom určite sa práve o Ukrajine rozprával aj s ruským ministrom Lavrovom na tureckej pôde," povedal.Krúpa dodal, že ide o pokrytectvo, ktoré dvíha veľkú časť slovenskej spoločnosti zo stoličiek. Gröhling upozornil, že dôsledkom izolácie nebude len menej potriasania rúk či rokovaní na zahraničných fórach.Slovensko podľa neho môže prísť o eurofondy, môžu byť stopnuté zahraničné investície, môže rásť korupcia, znížiť sa bezpečnosť, mladí šikovní ľudia budú odchádzať do zahraničia a poklesne teda aj životná úroveň obyvateľov Slovenska.