Fico nás dostal do totálnej izolácie a stávame sa bezcharakterným a nespoľahlivým partnerom EÚ a NATO, tvrdí Matovičovo hnutie (video)

Novela Trestného zákona a rušenie ÚŠP

Mafiánsky štát vlády Roberta Fica IV

Nespoľahlivý partner EÚ a NATO

7.3.2024 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico Smer-SD ) dostal Slovensko do totálnej izolácie a budú to pociťovať všetci na Slovensku. Uviedol to europoslanec Peter Pollák hnutie Slovensko ) s tým, že Fico už od nástupu jeho vlády dostával jasné signály.Prvým signálom podľa Polláka bolo pozastavenie členstva vo frakcii socialistov. Druhým bola opakovaná kritika zo strany Európskej komisie za Ficove názory vo vzťahu k Ukrajine, no najmä pre novelu Trestného zákona a rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry „Tretím signálom boli nedávne slová poľského premiéra Donalda Tuska , ktorý jasne povedal, že názory, ktoré Fico reprezentuje, sú pre neho šokujúce. V neposlednom rade sú to slová českého premiéra Petra Fialu ," dodal Pollák s tým, že Fico je hanbou nielen Slovenska, ale aj celej Európy.„Nikto z celej Európy s ním nechce sedieť za jedným stolom. Nikto z Európy nebude hájiť záujmy Slovenska, ak premiérom bude naďalej Fico," vyhlásil europoslanec a doplnil, že Fico svojimi názormi poškodzuje záujmy obyvateľov SR. „Je na mieste veľmi intenzívne hovoriť o tom, či táto politika vyhovuje Slovensku alebo len Ficovi a jeho zlodejom," uviedol Pollák.Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič doplnil, že dôvodom, prečo premiér vedome ubližuje Slovensku a nekontroluje sa, je, že je mu to už jedno.„Je nám ľúto, ale toto je rozvrat, o ktorom tu Fico tri a pol roka rozprával. Teraz ho zažívame v praxi. Je to rozvrat spravodlivosti, prorodinnej politiky, zahraničných vzťahov a verejných financií. Vitajte v mafiánskom štáte vlády Roberta Fica IV," vyhlásil Matovič.Dodal, že predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ) tento rozvrat ticho kryje. Matovič doplnil, že tu nejde iba o to, že sa so slovenskou vládou odmietnu stretnúť predstavitelia iných európskych krajín. „Ide o veľkých investorov, ktorí si vyberajú krajiny, do ktorých investujú. Určite nebudú investovať na Slovensku, pretože vidia, že je to krajina, ktorá pod týmto vedením nemá perspektívu," doplnil predseda hnutia Slovensko.Poslanec Ľubomír Galko (hnutie Slovensko) vyhlásil, že Slovensko sa pre Ficovu politiku stáva bezcharakterným a nespoľahlivým partnerom EÚ a NATO Ako pripomenul, Taliansko uvažuje o stiahnutí systému protivzdušnej obrany SAMP/T, ktorý chráni slovenský vzdušný priestor. Slovensko tento systém potrebuje, až kým nebude disponovať vlastnými systémami protivzdušnej obrany, čo môže trvať podľa poslanca 18 mesiacov až dva roky.„Dovtedy by sme potrebovali, aby tu Taliani zostali, aby sme získali náhradu. Nič z toho však nebude a naši partneri sa nám obrátia chrbtom a Slovensko zostane bezbranné. Bude to Ficova vina, nikoho iného," zdôraznil Galko, ktorý sa obáva, že podobne Slovensko dopadne aj v ekonomickej spolupráci, najmä čo sa týka obnovy Ukrajiny.Ako priblížil, napríklad Česko rieši to, aby sa ich firmy zapájali do obnovy Ukrajiny a prosperovali, pričom slovenská vláda rieši zmenu Trestného zákona a záchranu svojich ľudí. „Som presvedčený, že toto, čo sa momentálne deje, a to, čo Slovensku hrozí, nechceli ani voliči tejto koalície. Som presvedčený, že nikto z nich nechce, aby sa naša vlasť stala krajinou smútku a beznádeje," uzavrel Galko.