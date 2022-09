Blanár obhajoval účasť ruského veľvyslanca na oslavách SNP. Neoslavovali sme Putinov režim, tvrdí

4.9.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Smer-SD na oslavách Slovenského národného povstania vo Zvolene napriek prítomnosti ruského veľvyslanca neoslavovala režim ruského prezidenta Vladimíra Putina V diskusnej relácii o 5 minút 12 to povedal podpredseda strany Juraj Blanár s tým, že na oslavy strana pozvala zástupcov všetkých krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Niektoré však účasť odmietli.„My sme neoslavovali Putina, my sme oslavovali oslobodenie Červenou armádou a pomoc pri SNP," zdôraznil Blanár. Doplnil, že Smer nespochybňuje, že Rusko napadlo Ukrajinu. „My odsudzujeme to, čo Ruská federácia urobila," dodal Blanár.