Zelenskyj vyzval Von der Leyenovú na nový balík sankcií proti Rusku, mal by obsahovať aj zákaz víz pre Rusov

4.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu v telefonickom rozhovore so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou vyzval na to, aby Európska únia prijala ôsmy balík sankcií proti Rusku pre vojnu Moskvy na Ukrajine.Súčasťou balíka by podľa neho mal byť aj zákaz vydávania víz ruským občanom. Zelenskyj to uviedol na mikroblogovacej sieti Twitter.Ukrajinský prezident a šéfka EK hovorili aj koordinácii krokov na obmedzenie nadmerných ziskov Ruska z predaja ropy a plynu.Zelenskyj uviedol, že diskutovali aj o alokácii ďalšej tranže makrofinančnej pomoci Európskej únie Ukrajine. Informuje o tom web The Guardian.