|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 27.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sabína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. októbra 2025
Blanár odchádza do Francúzska, čakajú ho viaceré rokovania a pripomenie si aj narodenie Štefánika
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR SNP Slovenské národné povstanie Zahraničná politika
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) v pondelok ...
Zdieľať
27.10.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) v pondelok odchádza do Francúzska. Stretne sa tu s francúzskym šéfom diplomacie Jeanom-Noëlom Barrotom. V utorok 28. októbra s ním bude diskutovať v Paríži o posilnení vzťahov a rozvoji hospodárskej či investičnej spolupráce.
Témou budú aj aktuálne zahraničnopolitické témy. Blanár bude vo Francúzsku rokovať aj s poradcom francúzskeho prezidenta pre európske záležitosti Alexisom Dutertrem a na pôde Veľvyslanectva SR v Paríži sa stretne aj so zástupcami slovenskej krajanskej komunity.
Súčasne si tu pripomenie 145. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika a odkaz francúzskych účastníkov Slovenského národného povstania.
Zdroj: SITA.sk - Blanár odchádza do Francúzska, čakajú ho viaceré rokovania a pripomenie si aj narodenie Štefánika © SITA Všetky práva vyhradené.
Témou budú aj aktuálne zahraničnopolitické témy. Blanár bude vo Francúzsku rokovať aj s poradcom francúzskeho prezidenta pre európske záležitosti Alexisom Dutertrem a na pôde Veľvyslanectva SR v Paríži sa stretne aj so zástupcami slovenskej krajanskej komunity.
Súčasne si tu pripomenie 145. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika a odkaz francúzskych účastníkov Slovenského národného povstania.
Zdroj: SITA.sk - Blanár odchádza do Francúzska, čakajú ho viaceré rokovania a pripomenie si aj narodenie Štefánika © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR SNP Slovenské národné povstanie Zahraničná politika
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Investovanie je stav mysle. Nová reklamná kampaň XTB spustená na štyroch kontinentoch
Investovanie je stav mysle. Nová reklamná kampaň XTB spustená na štyroch kontinentoch
<< predchádzajúci článok
Polovica matiek si želá viac pomoci, polovica otcov sa cíti kritizovaná – čo hovorí prieskum o rodičovstve?
Polovica matiek si želá viac pomoci, polovica otcov sa cíti kritizovaná – čo hovorí prieskum o rodičovstve?