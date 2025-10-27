Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 27.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sabína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. októbra 2025

Blanár odchádza do Francúzska, čakajú ho viaceré rokovania a pripomenie si aj narodenie Štefánika


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR SNP Slovenské národné povstanie Zahraničná politika

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) v pondelok ...



Zdieľať
68a7413c8c81e375919502 676x451 27.10.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) v pondelok odchádza do Francúzska. Stretne sa tu s francúzskym šéfom diplomacie Jeanom-Noëlom Barrotom. V utorok 28. októbra s ním bude diskutovať v Paríži o posilnení vzťahov a rozvoji hospodárskej či investičnej spolupráce.


Témou budú aj aktuálne zahraničnopolitické témy. Blanár bude vo Francúzsku rokovať aj s poradcom francúzskeho prezidenta pre európske záležitosti Alexisom Dutertrem a na pôde Veľvyslanectva SR v Paríži sa stretne aj so zástupcami slovenskej krajanskej komunity.

Súčasne si tu pripomenie 145. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika a odkaz francúzskych účastníkov Slovenského národného povstania.


Zdroj: SITA.sk - Blanár odchádza do Francúzska, čakajú ho viaceré rokovania a pripomenie si aj narodenie Štefánika © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR SNP Slovenské národné povstanie Zahraničná politika
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Investovanie je stav mysle. Nová reklamná kampaň XTB spustená na štyroch kontinentoch
<< predchádzajúci článok
Polovica matiek si želá viac pomoci, polovica otcov sa cíti kritizovaná – čo hovorí prieskum o rodičovstve?

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 