|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 27.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sabína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Investovanie je stav mysle. Nová reklamná kampaň XTB spustená na štyroch kontinentoch
Tagy: Investovanie PR
Ide o najrozsiahlejšiu kampaň v histórii značky, ktorá bude prebiehať na 13 trhoch na štyroch kontinentoch až do konca tohto roka. Finančná sloboda sa začína dostupnosťou. Kým ...
Zdieľať
27.10.2025 (SITA.sk) - Ide o najrozsiahlejšiu kampaň v histórii značky, ktorá bude prebiehať na 13 trhoch na štyroch kontinentoch až do konca tohto roka.
Finančná sloboda sa začína dostupnosťou. Kým kedysi investovanie pôsobilo ako tajný klub, dnes sa zmestí do smartfónu. Stále viac ľudí sa o investovaní nielen rozpráva, ale podnikajú kroky, aby si zaistili finančnú budúcnosť. Najnovšia kampaň XTB vyzýva každého, aby sa pridal k rastúcej komunite ľudí, ktorí nechávajú svoje peniaze pracovať pre nich.
Nová kampaň XTB sa zameria na 13 trhov v Latinskej Amerike, Európe, na Blízkom východe a v Ázii. Reklamy s ambasádorom značky Zlatanom Ibrahimovićom budú zverejnené naprieč digitálnymi kanálmi, v televízii a na platformách video-on-demand. Kampaň zasiahne aj verejné priestory prostredníctvom klasickej aj digitálnej outdoor reklamy. Na niektorých trhoch sa objaví aj v rádiu a kinách. Spúšťať sa bude postupne a potrvá do konca roka 2025.
"V posledných rokoch sa XTB rozvinula na univerzálnu investičnú aplikáciu a najnovšia kampaň zdôrazňuje túto transformáciu. Zameriavame sa na emocionálnejšiu komunikáciu, ktorá mení spôsob, akým ľudia vnímajú investovanie – ako neoddeliteľnú súčasť života. Investovanie je dnes nevyhnutnosť a každý by mal zvážiť, ako nechať svoje peniaze pracovať, bez ohľadu na počiatočnú sumu. Mnohí čakajú, kým budú mať 'dosť' peňazí, no v skutočnosti aj investovanie päť eur denne môže mať veľký význam. Nikdy nie je nesprávny čas začať investovať. A práve toto posolstvo je jadrom novej kampane,” hovorí Vladimír Holovka, riaditeľ XTB pre Česko, Slovensko a Maďarsko.
Koncept kampane pripravila poľská kreatívna agentúra 180heartbeats + JUNG v MATT. Spot bol natočený v poľskej Varšave v réžii Marcina Filipeka. Produkciu zastrešila produkčná spoločnosť DOBRO, zatiaľ čo obrazovú postprodukciu spracoval tím Platige Image. Hudbu ku spotu zložil Piotr Krygier.
Nový spot XTB si môžete pozrieť tu:
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Investovanie je stav mysle. Nová reklamná kampaň XTB spustená na štyroch kontinentoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Finančná sloboda sa začína dostupnosťou. Kým kedysi investovanie pôsobilo ako tajný klub, dnes sa zmestí do smartfónu. Stále viac ľudí sa o investovaní nielen rozpráva, ale podnikajú kroky, aby si zaistili finančnú budúcnosť. Najnovšia kampaň XTB vyzýva každého, aby sa pridal k rastúcej komunite ľudí, ktorí nechávajú svoje peniaze pracovať pre nich.
4 kontinenty, 13 trhov
Nová kampaň XTB sa zameria na 13 trhov v Latinskej Amerike, Európe, na Blízkom východe a v Ázii. Reklamy s ambasádorom značky Zlatanom Ibrahimovićom budú zverejnené naprieč digitálnymi kanálmi, v televízii a na platformách video-on-demand. Kampaň zasiahne aj verejné priestory prostredníctvom klasickej aj digitálnej outdoor reklamy. Na niektorých trhoch sa objaví aj v rádiu a kinách. Spúšťať sa bude postupne a potrvá do konca roka 2025.
"V posledných rokoch sa XTB rozvinula na univerzálnu investičnú aplikáciu a najnovšia kampaň zdôrazňuje túto transformáciu. Zameriavame sa na emocionálnejšiu komunikáciu, ktorá mení spôsob, akým ľudia vnímajú investovanie – ako neoddeliteľnú súčasť života. Investovanie je dnes nevyhnutnosť a každý by mal zvážiť, ako nechať svoje peniaze pracovať, bez ohľadu na počiatočnú sumu. Mnohí čakajú, kým budú mať 'dosť' peňazí, no v skutočnosti aj investovanie päť eur denne môže mať veľký význam. Nikdy nie je nesprávny čas začať investovať. A práve toto posolstvo je jadrom novej kampane,” hovorí Vladimír Holovka, riaditeľ XTB pre Česko, Slovensko a Maďarsko.
Koncept kampane pripravila poľská kreatívna agentúra 180heartbeats + JUNG v MATT. Spot bol natočený v poľskej Varšave v réžii Marcina Filipeka. Produkciu zastrešila produkčná spoločnosť DOBRO, zatiaľ čo obrazovú postprodukciu spracoval tím Platige Image. Hudbu ku spotu zložil Piotr Krygier.
Nový spot XTB si môžete pozrieť tu:
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Investovanie je stav mysle. Nová reklamná kampaň XTB spustená na štyroch kontinentoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Investovanie PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Duálna Akadémia hostila konferenciu „Som fpoho – Som Expertka“ plnú inšpirácie, reálnych príbehov a odborných pohľadov
Duálna Akadémia hostila konferenciu „Som fpoho – Som Expertka“ plnú inšpirácie, reálnych príbehov a odborných pohľadov
<< predchádzajúci článok
Blanár odchádza do Francúzska, čakajú ho viaceré rokovania a pripomenie si aj narodenie Štefánika
Blanár odchádza do Francúzska, čakajú ho viaceré rokovania a pripomenie si aj narodenie Štefánika