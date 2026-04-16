|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dana, Danica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
Včera Archív správ
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. apríla 2026
Blanár odmieta zistiť, ako to v skutočnosti bolo s navážaním migrantov. Podľa Šimečku tuší, že mal Magyár pravdu
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Maďarský premiér Migranti minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Premiér Slovenskej republiky
Zdieľať
16.4.2026 (SITA.sk) - Slovenský šéf diplomacie Juraj Blanár odmieta zistiť, ako to v skutočnosti bolo s navážaním migrantov k slovenským hraniciam v Maďarsku. Upozornil na to predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Ten sa vo štvrtok ministra Blanára (Smer-SD) na európskom výbore pýtal na závažné informácie, s ktorými prišiel víťaz maďarských volieb Péter Magyar.
Dosluhujúci maďarský premiér Viktor Orbán podľa Magyara v roku 2023 zasiahol do kampane na Slovensku, keď prepustil viac ako 2 200 prevádzačov a údajne na žiadosť predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) navozil migrantov na slovenskú hranicu.
Týmto tak pomohol Smeru k víťazstvu vo voľbách, keďže migračná kríza bola veľkou témou predvolebnej kampane Smeru. Ak sú slová Magyara pravdivé, je to podľa Šimečku absolútny škandál. Práve z tohto dôvodu sa Šimečka pýtal Blanára, či nemá v pláne predvolať si maďarského veľvyslanca a žiadať od neho jasné odpovede.
„Presne tak, ako keď si predvolal britského veľvyslanca na základe vymyslenej kauzy o influenceroch. Nakoniec to, samozrejme, slovenská polícia zmietla zo stola,“ pripomenul líder progresívcov. V tomto prípade však podľa neho ide o oveľa závažnejšie veci.
„Je nepochopiteľné, že minister zahraničných vecí nechce počuť odpovede, nechce si predvolať maďarského veľvyslanca ani zistiť, ako to naozaj bolo. A ja viem prečo. Pretože tuší, že je to presne tak, ako hovorí Magyar. Že Orbán chcel pomôcť Ficovi. Že nahnal migrantov na hranicu, aby si Fico mohol urobiť videjko na Facebook,“ vyhlásil Šimečka, podľa ktorého nie je škandálom len podozrenie z tak závažného zásahu, ale aj to, že slovenská diplomacia naň odmieta reagovať.
Zdroj: SITA.sk - Blanár odmieta zistiť, ako to v skutočnosti bolo s navážaním migrantov. Podľa Šimečku tuší, že mal Magyár pravdu © SITA Všetky práva vyhradené.
Drucker rokoval s EK o záverečnej fáze implementácie Plánu obnovy, všetky ciele sa musia splniť do konca augusta
Vilabyty Nový svet: Toto nie je reklama. Toto je varovanie. 3. fáza v predaji, nezmeškajte to zas
