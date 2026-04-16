Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
16. apríla 2026
Drucker rokoval s EK o záverečnej fáze implementácie Plánu obnovy, všetky ciele sa musia splniť do konca augusta
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), poverený vedením
„Slovensko vstupuje do rozhodujúceho obdobia, v ktorom musí úspešne uzavrieť zostávajúce reformy a investície, aby získalo celý objem finančných prostriedkov, ktoré môžu zásadne zlepšiť život ľudí v regiónoch,” zdôraznili z Úradu.
Nie je to o tabuľkách a formulároch
Stretnutia sa konali v Bratislave v stredu 15. a vo štvrtok 16. apríla, EK v rámci nich prízvukovala, že všetky míľniky a ciele je potrebné splniť najneskôr do 31. augusta tohto roka. Rokovania boli venované kľúčovým opatreniam a oblastiam, ktoré si v najbližšom čase vyžiadajú maximálne nasadenie, aby Slovensko dokázalo naplno využiť historickú príležitosť, ktorú Plán obnovy predstavuje.
„Plán obnovy nie je o tabuľkách a formulároch. Je o tom, či budeme mať modernejšie školy a škôlky pre naše deti, kvalitnejšie a dôstojnejšie nemocnice pre pacientov a či sa v regiónoch podarí dokončiť projekty, ktoré ľudia reálne pocítia vo svojom každodennom živote. Hovoríme o investíciách, ktoré menia Slovensko k lepšiemu – od vzdelávania až po zdravotníctvo. Preto robíme všetko pre to,
aby sme splnili všetky zostávajúce podmienky a zabezpečili pre Slovensko celý objem dostupných financií,“ zdôraznil minister Drucker.
Predstavitelia EK sa počas návštevy stretli ako so zástupcami ÚPPV POZE, ktorý je Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou, tak aj s predstaviteľmi rezortov, ktoré majú na starosti realizáciu jednotlivých reforiem a investícií. V rámci spoločných rokovaní sa venovali najmä otvoreným témam v záverečnej etape Plánu obnovy, harmonogramu ďalšieho postupu aj krokom potrebným na to, aby Slovensko načas a v plnom rozsahu naplnilo všetky stanovené podmienky.
Dva rozhodujúce momenty
Drucker akcentoval, že Plán obnovy nie je len súbor technických záväzkov voči Bruselu, ale ide najmä o nástroj na posilnenie štátu tam, kde to občania najviac potrebujú. Z týchto zdrojov by mali smerovať prostriedky na projekty, ktoré zlepšujú podmienky vo vzdelávaní, rozširujú kapacity škôl a škôlok, či prinášajú vyšší štandard zdravotnej starostlivosti a posúvajú investície s reálnym dopadom na regióny.
„Pred Slovenskom stoja v najbližších týždňoch dva rozhodujúce momenty. Ešte tento mesiac plánujeme oficiálne predložiť 8. žiadosť o platbu, ktorá obsahuje 28 míľnikov a cieľov, a koncom júla by mala nasledovať aj záverečná, 9. žiadosť. Obe spolu predstavujú takmer 1,2 miliardy eur. To nie sú abstraktné čísla. To sú peniaze na konkrétne projekty, na školy, škôlky, nemocnice a na zmeny, ktoré majú zvýšiť kvalitu života ľudí na Slovensku. Naším cieľom je urobiť maximum pre to, aby Slovensko získalo celý objem prostriedkov, ktoré mu patria,“ uzavrel Drucker.
Zdroj: SITA.sk - Drucker rokoval s EK o záverečnej fáze implementácie Plánu obnovy, všetky ciele sa musia splniť do konca augusta © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti odovzdali českým kolegom Američanku, ktorú budú stíhať za teroristický útok v Pardubiciach
Blanár odmieta zistiť, ako to v skutočnosti bolo s navážaním migrantov. Podľa Šimečku tuší, že mal Magyár pravdu
