Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 16.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dana, Danica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

16. apríla 2026

Drucker rokoval s EK o záverečnej fáze implementácie Plánu obnovy, všetky ciele sa musia splniť do konca augusta


Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), poverený vedením



Zdieľať
66c5d23d472f3362611269 scaled 1 676x465 16.4.2026 (SITA.sk) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), poverený vedením Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV POZE), rokoval so zástupcami Európskej komisie (EK) o záverečnej fáze implementácie Plánu obnovy a odolnosti. Informovali o tom z ÚPPV POZE SR. Ako uviedli, zástupcov EK viedla šéfka DG REFORM Céline Gauer.


„Slovensko vstupuje do rozhodujúceho obdobia, v ktorom musí úspešne uzavrieť zostávajúce reformy a investície, aby získalo celý objem finančných prostriedkov, ktoré môžu zásadne zlepšiť život ľudí v regiónoch,” zdôraznili z Úradu.

Nie je to o tabuľkách a formulároch


Stretnutia sa konali v Bratislave v stredu 15. a vo štvrtok 16. apríla, EK v rámci nich prízvukovala, že všetky míľniky a ciele je potrebné splniť najneskôr do 31. augusta tohto roka. Rokovania boli venované kľúčovým opatreniam a oblastiam, ktoré si v najbližšom čase vyžiadajú maximálne nasadenie, aby Slovensko dokázalo naplno využiť historickú príležitosť, ktorú Plán obnovy predstavuje.

„Plán obnovy nie je o tabuľkách a formulároch. Je o tom, či budeme mať modernejšie školy a škôlky pre naše deti, kvalitnejšie a dôstojnejšie nemocnice pre pacientov a či sa v regiónoch podarí dokončiť projekty, ktoré ľudia reálne pocítia vo svojom každodennom živote. Hovoríme o investíciách, ktoré menia Slovensko k lepšiemu – od vzdelávania až po zdravotníctvo. Preto robíme všetko pre to,
aby sme splnili všetky zostávajúce podmienky a zabezpečili pre Slovensko celý objem dostupných financií,“ zdôraznil minister Drucker.

Predstavitelia EK sa počas návštevy stretli ako so zástupcami ÚPPV POZE, ktorý je Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou, tak aj s predstaviteľmi rezortov, ktoré majú na starosti realizáciu jednotlivých reforiem a investícií. V rámci spoločných rokovaní sa venovali najmä otvoreným témam v záverečnej etape Plánu obnovy, harmonogramu ďalšieho postupu aj krokom potrebným na to, aby Slovensko načas a v plnom rozsahu naplnilo všetky stanovené podmienky.

Dva rozhodujúce momenty


Drucker akcentoval, že Plán obnovy nie je len súbor technických záväzkov voči Bruselu, ale ide najmä o nástroj na posilnenie štátu tam, kde to občania najviac potrebujú. Z týchto zdrojov by mali smerovať prostriedky na projekty, ktoré zlepšujú podmienky vo vzdelávaní, rozširujú kapacity škôl a škôlok, či prinášajú vyšší štandard zdravotnej starostlivosti a posúvajú investície s reálnym dopadom na regióny.

„Pred Slovenskom stoja v najbližších týždňoch dva rozhodujúce momenty. Ešte tento mesiac plánujeme oficiálne predložiť 8. žiadosť o platbu, ktorá obsahuje 28 míľnikov a cieľov, a koncom júla by mala nasledovať aj záverečná, 9. žiadosť. Obe spolu predstavujú takmer 1,2 miliardy eur. To nie sú abstraktné čísla. To sú peniaze na konkrétne projekty, na školy, škôlky, nemocnice a na zmeny, ktoré majú zvýšiť kvalitu života ľudí na Slovensku. Naším cieľom je urobiť maximum pre to, aby Slovensko získalo celý objem prostriedkov, ktoré mu patria,“ uzavrel Drucker.


Zdroj: SITA.sk - Drucker rokoval s EK o záverečnej fáze implementácie Plánu obnovy, všetky ciele sa musia splniť do konca augusta © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 