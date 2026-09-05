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05. septembra 2026

Blanár odsúdil ruský dronový útok na Kyjev, predvolal si ruského veľvyslanca na Slovensku


Tagy: Juraj Blanár minister zahraničných vecí a európskych záležitostí ruský útok Ruský veľvyslanec na Slovensku

Ruský dron v piatok zasiahol sídlo Bezpečnostnej služby Ukrajiny v centre Kyjeva, zranenia utrpelo najmenej päť ľudí. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR



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blanar2 5.9.2026 (SITA.sk) - Ruský dron v piatok zasiahol sídlo Bezpečnostnej služby Ukrajiny v centre Kyjeva, zranenia utrpelo najmenej päť ľudí.


Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár odsúdil piatkový ruský dronový útok na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby. Šéf slovenskej diplomacie si v tejto súvislosti dal predvolať ruského veľvyslanca na Slovensku. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

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„Dôrazne odsudzujeme dnešný ruský útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorá sa nachádza neďaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva v Kyjeve. Z bezpečnostných dôvodov je využívaný v obmedzenej miere a nikto sa tam nenachádzal. Vyzývame Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov. Zároveň apelujeme na obe strany, aby sa vyvarovali ďalšej eskalácii, ktorá zvyšuje napätie a neprispieva k mierovému riešeniu konfliktu. Dal som pokyn na predvolanie ruského veľvyslanca v SR," uviedol Blanár.

Ruský dron v piatok zasiahol sídlo Bezpečnostnej služby Ukrajiny v centre Kyjeva, zranenia utrpelo najmenej päť ľudí. Ukrajina útok označila za „zásadnú eskaláciu, ktorá si vyžaduje rozhodné reakcie“.


Zdroj: SITA.sk - Blanár odsúdil ruský dronový útok na Kyjev, predvolal si ruského veľvyslanca na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Juraj Blanár minister zahraničných vecí a európskych záležitostí ruský útok Ruský veľvyslanec na Slovensku
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