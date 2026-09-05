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05. septembra 2026

Milióny Američanov by mohli zostať bez hlasovacích lístkov, sudkyňa zasiahla proti Trumpovmu plánu


Tagy: Americký prezident Zahraničie

Sudkyňa už predtým vydala dočasný zákaz tohto plánu na základe žaloby koalície štátov ovládaných demokratmi. Federálny sudca Indira Talwani predĺžila zákaz vykonávania nariadenia prezidenta



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trump_484_3 676x380 5.9.2026 (SITA.sk) - Sudkyňa už predtým vydala dočasný zákaz tohto plánu na základe žaloby koalície štátov ovládaných demokratmi.


Federálny sudca Indira Talwani predĺžila zákaz vykonávania nariadenia prezidenta Donalda Trumpa, ktoré obmedzuje používanie hlasovania poštou, čo je ďalší vývoj v právnom spore pred novembrovými medzičasovými voľbami.

Talwani vydala predbežné opatrenie, ktoré zakazuje Americkej pošte (USPS) realizovať plán, ktorý podľa kritikov obmedzí distribúciu hlasovacích lístkov poštou. Sudkyňa už predtým vydala dočasný zákaz tohto plánu na základe žaloby koalície štátov ovládaných demokratmi.

Sudkyňa pred voľbami zakázala plán pošty


Demokratické štáty tvrdia, že podľa Ústavy USA majú štáty, a nie federálna vláda, širokú kontrolu nad správou volieb. Administratíva Trumpa sa proti rozhodnutiu odvolala na Najvyšší súd a očakáva sa, že tak urobí aj proti najnovšiemu zákazu.

Talwani uviedla, že pred voľbami v novembri nie je dostatok času na zavedenie nových postupov a tie by mohli viesť k „zbaveniu práva hlasovať miliónov amerických občanov, ktorí chcú hlasovať poštou.“ Severné Karolína začala v piatok rozosielať hlasovacie lístky poštou a ďalšie štáty budú nasledovať v najbližších dňoch.

Trump v marci podpísal nariadenie, ktorým sa snažil obmedziť hlasovanie poštou, bez dôkazov tvrdil, že je náchylné na podvody. Nariadenie by vyžadovalo zostavenie zoznamov oprávnených voličov a USPS by mohla doručovať lístky len tým, ktorí sú na týchto zoznamoch. Whistleblower z USPS tento týždeň varoval, že milióny Američanov nemusia dostať hlasovacie lístky, pretože systémy pošty boli zostavené nedbalo a narychlo.

Trump hlasovanie poštou kritizuje, sám ho však využíva


Trump je dlhodobým kritikom hlasovania poštou, no často ho sám využíva, vrátane hlasovania poštou v republikánskych primárkach na Floride minulý mesiac. Prezident roky bez dôkazov tvrdí, že hlasovanie poštou je veľmi náchylné na podvody a opakovane spája tieto tvrdenia s nepravdivým tvrdením, že mu bolo ukradnuté víťazstvo v prezidentských voľbách 2020.

Prieskumy ukazujú, že Republikánska strana Trumpa čelí vážnej hrozbe straty tesnej kontroly nad Kongresom v novembri, najmä v Snemovni reprezentantov. Ak demokrati vyhrajú, naznačili, že zablokujú Trumpov program a môžu sa pokúsiť o jeho impeachment už tretíkrát.


Zdroj: SITA.sk - Milióny Američanov by mohli zostať bez hlasovacích lístkov, sudkyňa zasiahla proti Trumpovmu plánu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Zahraničie
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