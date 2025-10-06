|
Pondelok 6.10.2025
Denník - Správy
06. októbra 2025
Blanár oznámil návrat Slováka zadržaného v Izraeli, Švestka je už na palube lietadla smerujúceho do Bratislavy
Peter Švestka, ktorý sa nachádzal na flotile Global Sumud zadržanej izraelskou armádou, sa vracia z Izraela naspäť na Slovensko. Informoval o tom minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Viac o téme: Izraelsko-palestínsky konflikt
„Na základe proaktívneho úsilia a profesionálneho prístupu slovenskej diplomacie môžem potvrdiť, že došlo k prepusteniu občana Slovenskej republiky Petra Švestku zadržaného v súvislosti so zachytením flotily Global Sumud, a práve v tejto chvíli prebieha jeho návrat z Izraela na Slovensko. Slovenská republika je spoločne s Gréckom prvou európskou krajinou, ktorá v tomto prípade vlastnými kapacitami zabezpečila návrat svojich občanov,“ uviedol Blanár.
Lietadlo s navrátilcami smeruje do Bratislavy
Zároveň doplnil, že na palube lietadla Ministerstva obrany SR, ktoré v týchto chvíľach smeruje do Bratislavy, sa nachádzajú aj občania z iných krajín. „Slovensko poskytlo svoje kapacity na návrat ďalších deviatich zadržaných občanov Holandska, Kanady a Spojených štátov amerických, čím sme opätovne potvrdili pozíciu rešpektovaného a spoľahlivého partnera,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.
Intenzívna príprava logisticky náročnej operácie, ktorú spoločne zrealizovali ministerstvá zahraničných vecí a obrany, prebiehala počas celého uplynulého víkendu. Slovenská diplomacia sa podľa Blanára v prípade aktívne angažovala od začiatku, teda o času, keď bol občan SR v noci 2. októbra zadržaný Izraelom v rámci zachytenia flotily Global Sumud.
„Naša veľvyslankyňa v Izraeli Barbara Mešťanová spolu s kolegami na zastupiteľskom úrade urobili maximum. Slovenská diplomacia proaktívne komunikovala s izraelským ministerstvom zahraničných vecí, s izraelským veľvyslancom na Slovensku, so všetkými zložkami zainteresovanými v tomto prípade. Opäť sa potvrdilo, že práve profesionálny diplomatický prístup je tým správnym nástrojom na riešenie náročných situácií a nie rýchle nepremyslené gestá či vyjadrenia,“ zdôraznil Blanár. Za úspešný priebeh operácie poďakoval taktiež tímu Medzinárodného operačného krízového centra spolu s oddelením krízového manažmentu rezortu zahraničia, ako aj Ministerstvu obrany SR vrátane Leteckého útvaru.
Návrat komplikovali izraelské sviatky
Návrat Petra Švestku z Izraela komplikoval z organizačného hľadiska priebeh sviatku Jom Kippur a šabatu. Napriek tomu sa slovenskej diplomacii podarilo nadviazať potrebnú komunikáciu. Veľvyslankyňa SR navštívila detenčné centrum, kde bol umiestnený slovenský občan, s ktorým sa osobne stretla. Počas zadržania mu bola poskytovaná primeraná starostlivosť.
Zástupcovia rezortu zahraničia sa podieľali na intenzívnej príprave operácie, boli zároveň v neustálom kontakte s rodinou Petra Švestku a v celom procese poskytovali potrebnú konzulárnu asistenciu, uviedol rezort zahraničia.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí 2. októbra oznámilo, že „provokatérov“ a propalestínskych aktivistov z flotily Global Sumud deportuje do Európy, predtým išli do detenčného centra. Medzi zadržanými bola aj známa švédska aktivista Greta Thunbergová.
Zdroj: SITA.sk - Blanár oznámil návrat Slováka zadržaného v Izraeli, Švestka je už na palube lietadla smerujúceho do Bratislavy © SITA Všetky práva vyhradené.
