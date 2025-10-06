Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

06. októbra 2025

Polícia pátra po mužovi z okresu Galanta, je podozrivý v prípade výbuchu bankomatu v Maduniciach – FOTO


V súvislosti s výbuchom bankomatu v Maduniciach z polovice septembra polícia pátra po podozrivom 40 ročnom Liborovi Bučekovi ...



Zdieľať
6.10.2025 (SITA.sk) - V súvislosti s výbuchom bankomatu v Maduniciach z polovice septembra polícia pátra po podozrivom 40 ročnom Liborovi Bučekovi z okresu Galanta, na ktorého bol udelený súhlas na zadržanie.


Prípad si prevzala trnavská krajská kriminálka a vďaka náročnej operatívno-pátracej činnosti a rozsiahlemu vyšetrovaniu sa im podarilo stotožniť muža podozrivého zo skutku.

Polícia žiada o spoluprácu


"Ak ste tohto muža niekde videli, prípadne máte akokoľvek relevantné informácie o jeho súčasnom pobyte, bezodkladne nás kontaktujte na bezplatnom telefónnom čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek obvodnom oddelení PZ," žiada o spoluprácu polícia.

Informáciu o výbuchu bankomatu v Maduniciach v okrese Hlohovec dostala polícia v noci 16. septembra krátko po 2:00. Operačný dôstojník ihneď vyslal na miesto policajnú hliadku, ktorá oznámenie preverila a potvrdila.

Ďalšie poškodenie bankomatu v Piešťanoch


Policajti bezprostredné okolie uzavreli a na miesto bol vyslaný výjazd okresnej kriminálnej polície. Prípad si následne prevzal trnavský vyšetrovateľ, ktorý začal vo veci trestné stíhanie pre zločin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia a prečin krádeže. Následne si vzhľadom na okolnosti skutku vec prevzali policajti krajskej kriminálnej polície.

O tri dni neskôr polícia zaznamenala ďalšie poškodenie bankomatu v Piešťanoch, ktoré sú vzdialené len pár kilometrov od Maduníc. V priebehu septembra bolo zaznamenaných viac podobných prípadov v rôznych častiach Slovenska.


Zdroj: SITA.sk - Polícia pátra po mužovi z okresu Galanta, je podozrivý v prípade výbuchu bankomatu v Maduniciach – FOTO

